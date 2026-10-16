Phường trung tâm TP.HCM ra mắt bản đồ đất đai, người dân có thể tra cứu gì?

Sáng 16.10, UBND phường Tân Định (TP.HCM) tổ chức ngày hội Khoa học và Công nghệ, hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định; ông Nguyễn Hải Quân, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; bà Nguyễn Đinh Minh Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các đơn vị liên quan và người dân.

Lãnh đạo phường Tân Định tại ngày hội ẢNH: CTV

Tra cứu thửa đất, quy hoạch phường Tân Định ngay trên điện thoại

Tại ngày hội, phường Tân Định ra mắt ứng dụng tra cứu thông tin đất đai WebGIS, tạo điều kiện để người dân tra cứu thông tin thửa đất, quy hoạch và nhiều dữ liệu liên quan ngay trên máy tính, điện thoại.

Giới thiệu hệ thống, ông Nguyễn Đức Anh, Trung tâm Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (CRI) thuộc Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho biết người dân có thể truy cập nền tảng bản đồ số GIS của phường Tân Định thông qua Mini App của phường.

Ông Nguyễn Đức Anh giới thiệu nền tảng bản đồ số GIS của phường Tân Định ẢNH: CTV

Hiện hệ thống đã tích hợp bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch phân khu, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch các tuyến metro đi qua, ranh giới khu phố, trụ sở các cơ quan của phường...

Người dân có thể khai thác thông tin thửa đất, thông tin quy hoạch liên quan đến thửa đất bằng cách sử dụng chức năng định vị hoặc tra cứu qua tọa độ, số tờ, số thửa, địa chỉ.

Trong thời gian tới, hệ thống sẽ tích hợp thêm nhiều lớp dữ liệu và phát triển thêm nhiều chức năng mới dành cho người dân và cán bộ chuyên môn.

Lãnh đạo phường Tân Định ra mắt ứng dụng tra cứu thông tin đất đai phường ẢNH: CTV

Mỗi người dân học thêm một kỹ năng số

Phát biểu tại ngày hội, bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch UBND phường Tân Định, nhấn mạnh chuyển đổi số cần gắn với đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Theo bà, công nghệ phải đi đôi với năng lực sử dụng, cải tiến quy trình phải gắn với hiệu quả và xuất phát từ nhu cầu thực tế của cộng đồng. Học tập suốt đời giúp người dân làm chủ công nghệ; công nghệ mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch UBND phường Tân Định phát biểu tại ngày hội Khoa học và Công nghệ ẢNH: CTV

Bà Tuyết đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, khu phố và đoàn thể tập trung 3 nhiệm vụ: hướng dẫn kỹ năng số, chú trọng người cao tuổi và người còn hạn chế về công nghệ; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính; phát huy vai trò của trường học, đoàn thể, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong lan tỏa kiến thức, ứng dụng công nghệ hiệu quả, có trách nhiệm.

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định giao lưu với nhân vật robot tại ngày hội Khoa học và Công nghệ ẢNH: CTV

Phó chủ tịch UBND phường Tân Định mong muốn mỗi người dân học thêm một kỹ năng số; mỗi cán bộ, công chức, viên chức đổi mới cách làm để phục vụ người dân tốt hơn; mỗi tổ chức tạo ra giá trị thiết thực từ công nghệ.