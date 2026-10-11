Phường rộng hơn 1 km² ở TP.HCM có gần 5.000 cơ sở kinh doanh, sắp làm gì?

Tối 10.10, UBND phường Bình Tây (TP.HCM) tổ chức triển lãm, xúc tiến thương mại và hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo phường với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có bà Lê Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Tây; ông Nguyễn Phúc Dương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Tây, cùng đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Phường nhỏ, sức kinh doanh lớn

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương cho biết phường Bình Tây có diện tích chỉ 1,05 km2 nhưng cộng đồng kinh doanh rất lớn, với gần 5.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nếu so với số hộ dân trên địa bàn, bình quân cứ 3 hộ dân thì có 1 hộ kinh doanh.

Chủ tịch UBND phường Bình Tây cho hay, sau 9 tháng, chỉ tiêu thu thuế của phường đã đạt 115% kế hoạch. Đây là một trong những chỉ dấu thể hiện tiềm lực phát triển, sự thích ứng và tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Phúc Dương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Tây phát biểu tại hội nghị ẢNH: UYỂN NHI

Bên cạnh đó, phường cũng hoàn thành giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản đạt 85%. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phường không có ma túy tiếp tục được giữ vững.

Dịp này, phường Bình Tây ra mắt Câu lạc bộ doanh nhân phường Bình Tây. Trong thời gian tới, UBND phường Bình Tây sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm công vụ, công khai, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính, duy trì đối thoại để kịp thời tiếp nhận và xử lý khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp.

Lãnh đạo phường Bình Tây tiếp xúc, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh ẢNH: UYỂN NHI

Lập bản đồ số mua sắm, đưa phường Bình Tây lên bản đồ du lịch

Phát biểu định hướng tại hội nghị, ông Trần Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Bình Tây, cho biết phường sẽ phối hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để tạo chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ.

Cùng với đó, phường sẽ tăng cường kết nối giao thương với các địa phương, đơn vị trong và ngoài TP.HCM.

Ông Trần Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Bình Tây chia sẻ các định hướng phát triển kinh doanh, du lịch phường Bình Tây trong thời gian tới ẢNH: UYỂN NHI

Một điểm đáng chú ý là chuyển đổi số trong thương mại, du lịch, ẩm thực và mua sắm. Phường Bình Tây cho biết đang phối hợp với một ngân hàng để xây dựng bản đồ du lịch, ẩm thực, mua sắm trên nền tảng số. Theo đó, phường sẽ giới thiệu danh sách các điểm kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; phía ngân hàng rà soát, thẩm định và đưa vào ứng dụng.

Ngoài ra, phường cũng xây dựng bản đồ số dùng chung với sự phối hợp của Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM). Khi truy cập bản đồ này, người dân, du khách có thể tìm các điểm kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn để biết mua gì, mua ở đâu, tìm mặt hàng nào.

Phường Bình Tây cũng sẽ tận dụng truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội và các kênh thông tin của phường để quảng bá thương mại - dịch vụ.

Chợ Bình Tây hơn 95 năm tuổi ở phường Bình Tây, TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

Ông Thọ nhấn mạnh, phường đang ấp ủ kế hoạch tổ chức chương trình giới thiệu ẩm thực và văn hóa, có thể mời đầu bếp, người nổi tiếng..., nhằm tạo điểm nhấn cho hình ảnh chợ Bình Tây, ngôi chợ cổ kính hơn 95 năm tuổi. Ông kỳ vọng các hoạt động này sẽ góp phần đưa phường Bình Tây trở thành địa bàn thương mại - dịch vụ năng động, văn minh, nghĩa tình.