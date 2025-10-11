Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông tin về vụ cháy nhà khiến 5 người chết

Nguyễn Trường
11/10/2025 18:29 GMT+7

Chính quyền sở tại cho biết, sơ bộ đánh giá cho thấy, do phát sinh cháy tại tầng 1 rồi cháy lan lên tầng trên đã khiến 5 người trong căn nhà ở ngõ 180 Kim Hoa (Hà Nội) tử vong.

Chiều 11.10, UBND P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) phát đi thông tin về vụ cháy nhà khiến 5 người chết tại ngõ 180 Kim Hoa.

Nguyên nhân cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người chết tại ngõ 180 Kim Hoa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong

ẢNH: PHẠM LINH

Theo P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng thành phố cùng UBND phường kiểm tra, xác định cụ thể. Tuy nhiên, sơ bộ ban đầu đánh giá là do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 rồi cháy lan lên tầng trên.

Hậu quả, 5 người trong gia đình, gồm: ông N.Đ.L (73 tuổi), bà H.T.H (69 tuổi, vợ ông L.), anh N.H.M (43 tuổi, con trai ông L.), chị Đ.T.S (37 tuổi; vợ anh M.) và cháu N.M.V (6 tuổi; con anh M.) tử vong.

P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết thêm, vụ cháy xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 cùng ngày và được lực lượng chức năng dập tắt vào lúc 6 giờ 15.

Sau khi khắc phục vụ cháy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo nhiều sở ngành và cấp ủy, chính quyền phường đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với người thân gia đình. Đồng thời, thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ. Tổng kinh phí hỗ trợ cho gia đình nạn nhân là 262 triệu đồng.

Theo UBND P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đối với trường hợp căn nhà xảy ra cháy, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) tuyên truyền, tập huấn kỹ năng về PCCC và CNCH.

Cạnh đó, gia đình cũng đã được tuyên truyền, tập huấn và ký bản cam kết thực hiện các nội dung về PCCC và CNCH, đảm bảo lối thoát nạn an toàn.

"Trên thực tế, ngôi nhà của gia đình có nhiều lối thoát hiểm. Tuy nhiên, do phát sinh cháy vào sáng sớm; thời điểm các nạn nhân có thể đang ngủ say nên bị ngạt khói nên không kịp thoát ra bên ngoài", thông báo nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người chết

Chiều 11.10, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Đồng thời, yêu cầu TP.Hà Nội và Bộ Công an phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

Tin liên quan

Vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người chết: Ám ảnh tiếng kêu cứu

Vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người chết: Ám ảnh tiếng kêu cứu

Giữa khói lửa mịt mù, những tiếng kêu cứu trong ngôi nhà 4 tầng vang lên rồi tắt lịm. Người dân tại khu vực dù đã nỗ lực phá cửa, dập lửa nhưng không thể cứu được 5 người mắc kẹt bên trong.

Khám phá thêm chủ đề

5 người chết hà nội nguyên nhân ngõ Kim Hoa
