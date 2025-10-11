Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người chết

Mai Hà
Mai Hà
11/10/2025 17:11 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về vụ cháy nhà dân khiến 5 người chết tại P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 sáng nay 11.10 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại số nhà 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người trong một gia đình tử vong. 

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy khiến 5 người trong gia đình chết thảm

ẢNH: PHẠM LINH

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Đồng thời, yêu cầu UBND TP.Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn.

TP.Hà Nội và Bộ Công an phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

Theo Công an TP.Hà Nội, danh tính 5 nạn nhân vụ cháy được xác định là N.Đ.L (73 tuổi), H.T.H (69 tuổi), N.H.M (43 tuổi), Đ.T.S (37 tuổi) và N.M.V (6 tuổi).

Ngay khi các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn, bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2. Cạnh đó, ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300 m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cháy nhà ống ở Hà Nội, 5 người chết

