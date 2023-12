Phương Vy bị Mỹ Linh 'cảnh cáo' vì màn vũ đạo nguy hiểm

Phương Vy gây ấn tượng bởi sự hết mình khi tham gia show thực tế BTC

Trong tập 7 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Phương Vy cùng các đồng đội như H'Hen Niê, Lưu Hương Giang, Phạm Lịch và Khổng Tú Quỳnh thể hiện ca khúc Cún yêu - Tình bạn diệu kỳ. Điểm nhấn của tiết mục này nằm ở màn vũ đạo nguy hiểm của giọng ca Có đôi lần. Cô nhào lộn một vòng trên không trung khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Phương Vy chia sẻ khi thực hiện động tác này, cô phải đảm bảo việc nhào lộn cho tròn một vòng, tránh trường hợp đầu tiếp đất gây chấn thương. Nữ ca sĩ nói: “Tôi và các thành viên trong đội đã cân nhắc rất nhiều nhưng tôi vẫn quyết thực hiện. Dù đây là động tác vũ đạo nguy hiểm nhưng tôi không muốn dừng lại do bản thân thích được chinh phục những điều khó khăn. Ngoài ra mình đã lỡ phóng lao phải theo lao, khi đã tập luyện giữa chừng, mình nói sợ và muốn ngừng thì các chị đẹp còn lại sẽ chùn bước”.

Phương Vy và các đồng đội quyết định thực hiện những động tác khó để tạo điểm nhấn cho màn trình diễn NVCC

Ý tưởng cho tiết mục này do Lưu Hương Giang nghĩ ra. Dù động tác khó và nguy hiểm nhưng Phương Vy vẫn quyết tâm thực hiện. Nữ ca sĩ tự nhận mình to con nên khi thực hiện màn nhào lộn càng khó khăn hơn. Nếu như lúc tập luyện, đội nữ ca sĩ an tâm hơn vì có nệm bảo hộ thì khi diễn chính thức lại không có đạo cụ hay người hỗ trợ, buộc Phương Vy phải tập trung cao độ.

“Lúc tập luyện, nhiều lần tôi chỉ mới nhào lộn nửa vòng là phần đầu đã rơi cắm xuống, cách mặt đất vài chục cm. May mắn là có hai người hỗ trợ đứng chụp tôi lại được. Nếu tập luyện hoặc trình diễn mà bị phân tâm sẽ không thể nhào lộn thành công một vòng tròn và tiếp đất bằng chân được”, Phương Vy nhớ lại.

Dù không chiến thắng song phần thi của đội Phương Vy để lại ấn tượng với khán giả NVCC

Tuy không cùng đội, nhưng khi biết tin Phương Vy thực hiện vũ đạo nguy hiểm, Mỹ Linh đã tìm gặp đàn em để “chấn chỉnh”. Cô nói: “Chị cấm em làm động tác đó nữa nhé, quá nguy hiểm. Tại sao em lại đánh đổi như vậy?”. Xúc động trước tình cảm của đàn chị, Phương Vy càng quyết tâm thực hiện tốt động tác nhào lộn này.

Những ngày đầu tập luyện cho vòng công diễn 2, Phương Vy cũng đã tâm sự cho chồng nghe. Sau đó, Sean Trace đã đi theo để xem vợ “liều mạng” như thế nào. Phương Vy chia sẻ: “Chồng xem tôi tập liền lấy điện thoại ra quay. Quay được vài clip ngắn là anh bắt đầu sợ, bỏ quay, che mắt không dám nhìn. Vì chồng biết rõ tính của tôi một khi đã quyết định làm liều là cản không được nên anh chỉ biết cầu nguyện”.

Với phần thể hiện này, đội Phương Vy nhận được 295 điểm. Việc nhóm không giành chiến thắng trong đêm công diễn 2 khiến khán giả tiếc nuối.