Phút sinh tử của 7 công nhân thoát khỏi vụ cháy khí metan kinh hoàng

Sáng 3.4, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang tích cực theo dõi, điều trị cho 7 công nhân bị thương trong vụ cháy khí metan kinh hoàng xảy ra trong hầm lò của Công ty Than Thống Nhất.



Nhóm công nhân may mắn thoát nạn trong vụ cháy khí metan đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh LÃ NGHĨA HIẾU

7 công nhân này được chuyển từ hiện trường vụ cháy khí metan tại TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh), xảy ra vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 3.4.

Đang nằm trên giường bệnh để điều trị chấn thương phổi, anh Đàm Văn Đội (31 tuổi, quê Cao Bằng), cho biết theo sự phân công của đơn vị, nam công nhân này cùng 10 người khách thực hiện việc đào lò tại ca 3 (ngày 2.4).

Công nhân Đàm Văn Đội bàng hoàng kể lại vụ việc LÃ NGHĨA HIẾU

Khi vào ca làm việc, anh Đội được phân công đi ra ngoài để lấy thêm vật tư. Tuy nhiên, sau khoảng 200 m thì công nhân này thấy gió nóng thổi mạnh sau lưng.

"Khi tôi trên đường ra ngoài thì bỗng có tiếng nổ lớn vang lên trong lò. Sau đó, tôi bị đập vào gầm của băng chuyền tải than. Ít phút sau, khi mở mắt ra tôi thấy bụi đen tung ra mù mịt khiến tôi không thể thấy đường đi. Để đảm bảo an toàn, tôi bò sát đất thoát ra ngoài".

Nằm tại giường kế bên, anh Nguyễn Quốc Khánh (38 tuổi, quê Thái Nguyên) cho biết: "Tôi cũng thuộc nhóm công nhân được phân công ra ngoài để lấy vật tự thì bị áp lực trong lò hất văng khoảng 30 m. Các thiết bị bảo hộ như nón bảo hiểm, ủng, đèn pin… cũng bị văng đi nơi khác. Khi bò ra ngoài, thấy an toàn tôi mới dám đứng dậy".

Vết thương sau vụ cháy khí metan trên người một công nhân LÃ NGHĨA HIẾU

Các công nhân cũng cho biết, khi ra được bên ngoài, cả 7 người đều kêu gọi mọi người kiểm đếm nhanh tổ đội và phát hiện còn 4 người mắc kẹt bên trong. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày (3.4), thi thể 4 công nhân đã được tìm thấy.

Bộ Công thương cử đoàn công tác kiểm tra hiện trường vụ cháy

Thông tin tới Thanh Niên, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, ngay trong sáng nay (3.4), Bộ Công thương đã lập đoàn công tác xuống hiện trường hỗ trợ khắc phục sự cố.

Lãnh đạo TP.Cẩm Phả thăm hỏi các công nhân bị thương LÃ NGHĨA HIẾU

Cụ thể, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) đã thành lập đoàn công tác xuống ngay hiện trường để cập nhật tình hình, chỉ đạo, phối hợp với địa phương, các đơn vị có liên quan xử lý sự cố, động viên các lao động bị thương và người nhà nạn nhân; phối hợp xác định chính xác nguyên nhân xảy ra tai nạn để sớm khắc phục, ổn định tình hình sản xuất.

Trong khi đó, Công an tỉnh Quảng Ninh, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh cùng các cơ quan chức năng khác của địa phương đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc; trong đó làm rõ các quy trình an toàn sản xuất tại hầm mỏ của Công ty Than Thống Nhất.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 3.4, nhóm thợ gồm 11 người của Công ty Than Thống Nhất (TP.Cẩm Phả) đang thực hiện công việc đào hầm lò thì xảy ra sự cố cháy khí metan khiến 4 người tử vong, 7 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong là anh Trần Văn Bảo (35 tuổi, trú tại xã Lục Hồn, H.Bình Liêu, Quảng Ninh); Ngô Thành Luân (37 tuổi, trú tại H.Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ); Tạ Văn Nhâm (34 tuổi, trú tại TP.Phổ Yên, Thái Nguyên); Lê Văn Huyên (33 tuổi, trú tại tỉnh Cao Bằng). Cả 4 nạn nhân đều là thợ khai thác khoáng sản trong hầm lò.

7 người công nhân bị thương gồm các anh Đàn Văn Đội (31 tuổi, trú tại tỉnh Cao Bằng); Nguyễn Mạnh Mong (35 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang); Phạm Duy Chuyên (38 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình), Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương); Vi Văn Hiếu (36 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An), Hoa Văn Sang (22 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Quốc Khánh (38 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Được biết, khu vực xảy ra sự cố là lò đào diện tích 23 m2, chống thép SVP-27, bước chống 0,5m/vì. Lò đã đào được 240 m/ thiết kế 380 m.