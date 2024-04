Từng xảy ra nhiều vụ nổ khí metan hầm lò khai thác than

Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra vụ việc Q.M.G

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), bước đầu, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng/người; TKV hỗ trợ 20 triệu đồng/người; Công đoàn TKV hỗ trợ 20 triệu đồng/người cho 4 công nhân tử vong khi đào hầm lò tại Công ty Than Thống Nhất.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 3.4, nhóm thợ gồm 11 người của Công ty Than Thống Nhất (TP.Cẩm Phả) đang thực hiện công việc đào hầm lò thì xảy ra sự cố cháy khí metan khiến 4 người tử vong, 7 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong là anh Trần Văn Bảo (35 tuổi, trú tại xã Lục Hồn, H.Bình Liêu, Quảng Ninh); Ngô Thành Luân (37 tuổi, trú tại H.Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ); Tạ Văn Nhâm (34 tuổi, trú tại TP.Phổ Yên, Thái Nguyên); Lê Văn Huyên (33 tuổi, trú tại tỉnh Cao Bằng). Cả 4 nạn nhân đều là thợ khai thác khoáng sản trong hầm lò.

7 người công nhân bị thương gồm các anh Đàn Văn Đội (31 tuổi, trú tại tỉnh Cao Bằng); Nguyễn Mạnh Mong (35 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang); Phạm Duy Chuyên (38 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình), Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương); Vi Văn Hiếu (36 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An), Hoa Văn Sang (22 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Quốc Khánh (38 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Được biết, khu vực xảy ra sự cố là lò đào diện tích 23 m2, chống thép SVP-27, bước chống 0,5m/vì. Lò đã đào được 240 m/ thiết kế 380 m.

Lãnh đạo TKV triển khai phương án cứu hộ, điều tra vụ việc Q.M.G

Ngành Than ở Quảng Ninh từng xảy ra nhiều vụ cháy khí metan gây ra sự cố thảm khốc. Vào tháng 5.2019, tại Công ty Than Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra vụ cháy khí metan khiến 2 người tử vong, 3 người khác bị thương. Trước đó, vào năm 2013, tại mỏ than Khe Tam (Công ty TNHH MTV 86) cũng xảy ra vụ cháy khí metan khiến 4 công nhân thiệt mạng.

Khí metan (CH4) là một loại khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, không tan trong nước, thường có ở các mỏ dầu, mỏ khí, mỏ than, bùn ao, hầm bioga. Tại các mỏ than, metan tích tụ ở trên nóc lò hoặc những khoảng trống không được thông gió được tạo ra song song với quá trình khai thác khoáng sản. Hàm lượng metan khi đạt tới giới hạn nổ có ôxy và tia lửa sẽ gây ra nổ khí metan. Nhiệt độ tại tâm nổ có thể đạt 1.850 độ C và sinh ra một loại khí CO cực độc.