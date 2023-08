Pin iPhone 14 xuống cấp là 'chuyện bình thường'

Theo Android Authority, nhiều người dùng dòng iPhone 14 đã lên Reddit và X để đăng tải ảnh chụp màn hình cho thấy dung lượng pin trên sản phẩm của họ giảm đáng kể. Nhiều hình ảnh chỉ ra rằng dung lượng pin hiện nằm trong khoảng từ 85% đến 95% so với dung lượng ban đầu.



Người dùng không nên lo lắng khi thời lượng pin sụt giảm

CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù vậy, điều này dường như không có gì đáng lo ngại. Apple từng khẳng định pin iPhone của họ được thiết kế để giữ tới 80% dung lượng ban đầu sau 500 chu kỳ sạc. Điều này tương đương với 1 năm 4 tháng khi sạc hằng ngày. Do đó, có vẻ như việc pin iPhone 14 hiện báo cáo dung lượng từ 85% đến 90% khi sắp kết thúc năm sử dụng đầu tiên kể từ ngày phát hành nằm trong mức tiêu chuẩn mà Apple đưa ra.

Để so sánh, một số nhà sản xuất điện thoại Android như Xiaomi và HMD Global cho biết một số điện thoại của họ sẽ còn 80% dung lượng pin sau 800 chu kỳ sạc, tương đương khoảng 2 năm sử dụng. Thậm chí, các công ty như Oppo, Realme và OnePlus đều quảng bá duy trì 80% dung lượng pin sau 1.600 chu kỳ sạc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sẽ áp dụng trong cuộc sống thực bởi mọi thứ còn phụ thuộc vào điều kiện và thói quen sạc pin.

Không loại trừ khả năng pin dòng iPhone 14 xuống cấp nhanh hơn một chút so với các mẫu trước đó. Điều này có thể do phần mềm, việc sử dụng màn hình Always On, MagSafe hoặc một lý do nào khác, nhưng những con số xuống cấp dường như vẫn nằm trong các thông số được đánh giá của Apple. Mọi thứ chỉ nên lo lắng nếu pin trên iPhone xuống mức dưới 80% (hoặc thấp hơn) sau chưa đầy 1 năm sử dụng.

Đối với người dùng dòng iPhone 14 cũng như các mẫu iPhone khác, họ có thể sử dụng tính năng sạc được tối ưu hóa để điện thoại học hỏi từ thói quen sử dụng của họ và sau đó chỉ sạc đầy khi chủ nhân nó cần.