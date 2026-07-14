Pin mặt trời liệu có hiệu quả hơn khi nắng gắt?

Để giữ cho không gian sống mát mẻ mà không làm tình hình khí hậu thêm tồi tệ, nhiều gia đình hiện nay có thể đang xem xét việc sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, khi sử dụng các hệ thống dựa trên tấm pin mặt trời, nhiều người có thể thắc mắc về lý do tại sao mức điện mà các tấm pin mặt trời tạo ra vào những ngày nắng gắt không thể đạt được như những ngày nắng thường.

25°C được xem là nhiệt độ lý tưởng để các hệ thống pin mặt trời phát huy hiệu quả ẢNH: K. VĂN

Việc pin sản sinh công suất không cao vào những ngày nắng gắt có thể khiến nhiều người khó chịu, đặc biệt trong bối cảnh họ phải liên tục sử dụng các thiết bị điện như điều hòa, vốn tiêu hao nhiều điện năng, để làm mát. Tuy nhiên, đây không phải là hiện tượng lạ mà nó bắt nguồn từ tính chất của các tấm pin mặt trời.

Mặc dù các tấm pin mặt trời thường phát huy hiệu suất tốt nhất dưới ánh nắng trực tiếp, nhưng chúng lại gặp khó khăn trong việc hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ cao. Khi nhiệt độ tăng, các electron trong tấm pin di chuyển nhanh hơn, gây khó khăn cho việc tạo ra dòng điện. Theo nghiên cứu, các tấm pin mặt trời hoạt động tối ưu ở nhiệt độ 25°C và mỗi độ C tăng thêm có thể làm giảm hiệu suất tới 0,5%. Trong những đợt nắng nóng, nhiệt độ của tấm pin có thể lên tới 65°C hoặc hơn, dẫn đến giảm hiệu suất lên đến 25%.

Cách cải thiện hiệu quả pin mặt trời ngày nắng gắt

Để cải thiện hiệu suất của tấm pin mặt trời trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc lắp đặt các neo giữ tạo khoảng trống giữa mái nhà và tấm pin là một giải pháp hiệu quả. Khoảng trống này giúp nhiệt có không gian để tản ra và tạo ra luồng không khí đối lưu, giúp làm mát tấm pin. Ngoài ra, việc sử dụng các tấm pin có màu sáng, thay vì màu tối, cũng có thể giúp duy trì nhiệt độ thấp hơn và cải thiện hiệu suất trong những ngày nắng nóng.

Hãy tạo không gian trống giữa mái nhà và tấm pin để tản nhiệt tốt hơn ẢNH: K. VĂN

Bên cạnh đó, việc làm mát bộ biến tần, bộ phận chuyển đổi dòng điện thành điện năng sử dụng được, cũng rất quan trọng. Lắp đặt bộ biến tần ở những khu vực có bóng râm sẽ giúp chúng tránh được sức nóng và duy trì nhiệt độ tối ưu.

Mặc dù không thể hoàn toàn làm mát các tấm pin mặt trời, nhưng những biện pháp trên có thể giúp giảm thiểu sự suy giảm hiệu suất, từ đó góp phần vào việc sử dụng năng lượng mặt trời hiệu quả hơn khi biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.