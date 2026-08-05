Pin mặt trời tạo ra lượng điện cao nhất vào lúc nào?

Nhiều hộ gia đình đang tích cực đầu tư vào hệ thống pin mặt trời nhằm giảm thiểu chi phí sinh hoạt hằng tháng. Giải pháp này không chỉ tốn ít chi phí bảo trì mà còn sở hữu độ bền cao nếu được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, ít người biết rằng hiệu suất hệ thống lại phụ thuộc lớn vào việc tấm pin đón ánh nắng tại vị trí lắp đặt trên mái nhà.

Tận dụng 'khung giờ vàng' cho hệ thống pin mặt trời

Theo các tính toán, khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ là lúc pin tạo ra nhiều điện nhất, vì vậy, buổi chiều sẽ tạo ra điện năng nhỉnh hơn đôi chút.

Sự di chuyển của mặt trời do Trái Đất tự quay khiến góc chiếu sáng trên mái nhà thay đổi liên tục theo thời gian. Một số góc mái sẽ nhận được nhiều ánh nắng hơn vào buổi sáng, trong khi các vị trí khác lại đón nắng chiều tốt hơn. Việc xác định đúng khu vực hứng nắng tốt nhất vào nửa cuối buổi sáng và buổi chiều giúp tối ưu hóa vị trí lắp đặt. Khai thác tối đa hiệu suất pin mặt trời không chỉ tăng sản lượng điện mà còn mang lại giá trị kinh tế thiết thực.

Pin mặt trời tạo ra năng lượng nhiều nhất từ 10 giờ đến 16 giờ ẢNH: GEMINI AI

Trong các hệ thống hòa lưới, điện mặt trời tạo ra sẽ được ưu tiên sử dụng cho các thiết bị sinh hoạt trong nhà. Nếu sản lượng điện mặt trời không đủ đáp ứng nhu cầu, hệ thống sẽ tự động lấy thêm điện từ lưới quốc gia. Ngược lại, khi lượng điện tạo ra vượt quá mức tiêu thụ của gia đình, phần dư thừa sẽ được đẩy ngược lên lưới điện. Điều này giúp tối ưu hóa việc phân phối điện năng sinh hoạt trong suốt cả ngày.

Tại các khu vực áp dụng cơ chế bán điện ròng, người dùng bán điện thừa với giá thấp nhưng phải mua điện lưới với giá cao. Việc nắm rõ khung giờ sản sinh điện đỉnh điểm giúp người dùng chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt để tiết kiệm. Bạn nên ưu tiên tự tiêu thụ nguồn điện do hệ thống nhà mình tạo ra thay vì phụ thuộc quá nhiều vào điện lưới. Việc sắp xếp lại lịch vận hành các thiết bị ngốn điện sẽ đem lại hiệu quả tài chính rõ rệt.

Người dùng nên vận hành các thiết bị điện công suất lớn vào khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Ví dụ, việc sử dụng máy giặt nên được thực hiện vào khung giờ này thay vì dồn vào buổi tối. Ban đêm là thời điểm giá điện lưới thường đắt nhất trong khi pin mặt trời lại tạo ra rất ít hoặc không có điện. Thay đổi nhỏ trong lịch trình sử dụng thiết bị sẽ giúp gia đình bạn tận dụng tối đa nguồn năng lượng xanh.