Thủ phạm thầm lặng làm sụt giảm công suất pin mặt trời

Nhiều hộ gia đình lựa chọn lắp đặt điện mặt trời nhằm tận dụng nguồn năng lượng tái tạo và cắt giảm chi phí sinh hoạt hằng tháng. Tuy nhiên, không ít người mắc phải sai lầm lớn khi bỏ qua khâu bảo trì sau khi hoàn tất lắp đặt. Việc này dẫn đến tình trạng hệ thống đột ngột tạo ra ít điện năng hơn nhiều so với cam kết ban đầu. Nguyên nhân cốt lõi khiến hiệu suất sụt giảm lại đến từ một yếu tố quen thuộc là bụi bẩn.

Bụi bẩn khiến hệ thống điện mặt trời thất thoát điện năng mỗi ngày

Do được lắp đặt ngoài trời trên mái nhà hoặc khoảng sân rộng, các tấm pin phải tiếp xúc trực tiếp với thời tiết và môi trường. Lớp bụi bẩn, đất cát và phân chim tích tụ nhanh chóng sẽ ngăn cản ánh sáng mặt trời tiếp xúc với bề mặt pin. Điều này trực tiếp làm suy giảm sản lượng điện phát ra và ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ của cả hệ thống. Bỏ mặc pin mặt trời không vệ sinh đồng nghĩa với việc gia đình bạn đang lãng phí một lượng điện khổng lồ.

Bụi bẩn là nguyên nhân khiến điện mặt trời suy giảm hiệu suất ẢNH: GEMINI AI

Theo các nghiên cứu được công bố năm 2025, bụi bẩn có thể làm giảm hiệu suất của tấm pin từ 10 đến 40%. Thử nghiệm từ MIT cho thấy sản lượng điện giảm 30% chỉ sau một tháng không được làm sạch. Nghiên cứu tại Ấn Độ cũng chỉ ra pin đa tinh thể bị ảnh hưởng nặng nhất với mức giảm 30,48%, so với 14% ở pin đơn tinh thể. Bụi bẩn tích tụ kéo dài nửa năm thậm chí có thể khiến công suất sụt giảm tới 65%.

Để duy trì hiệu suất tối đa, việc vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện mặt trời là điều bắt buộc. Người dùng có thể tự làm sạch bằng chổi mềm không gây ăn mòn kết hợp với nước xà phòng thông thường. Tùy thuộc vào môi trường sống và tốc độ bám bẩn, tần suất dọn dẹp cần được điều chỉnh cho phù hợp. Với các vị trí khó tiếp cận, người dân có thể cân nhắc thuê dịch vụ chuyên nghiệp hoặc lắp hệ thống rửa tự động.

Khi tự thực hiện vệ sinh, chủ nhà nên thao tác vào buổi sáng sớm hoặc những ngày trời nhiều mây che phủ. Điều này giúp ngăn nước bốc hơi quá nhanh làm để lại các vệt cặn bụi bẩn trên bề mặt kính. Ngắt kết nối hệ thống điện trước khi rửa và dùng đúng công cụ cũng là lưu ý quan trọng để đảm bảo an toàn. Việc chăm sóc đúng cách sẽ giúp hệ thống luôn vận hành ổn định và đạt hiệu suất cao nhất.