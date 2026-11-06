Pin xe điện có thể sử dụng cho ngôi nhà

Việc tận dụng bộ pin xe điện để cấp điện cho toàn bộ ngôi nhà là điều hoàn toàn khả thi nhờ công nghệ sạc hai chiều (bidirectional charging). Thay vì chỉ nhận năng lượng khi cắm sạc, các mẫu xe điện hỗ trợ tính năng này có khả năng xả ngược nguồn điện từ pin ra ngoài nhằm duy trì hoạt động cho các thiết bị sinh hoạt thiết yếu.

Các mẫu xe điện ngày nay có thể cấp nguồn điện dự phòng cho gia đình

Để vận hành hệ thống cấp điện từ xe điện vào nhà, người dùng có thể cần nâng cấp hộp cầu dao hoặc nhờ kỹ thuật viên chuyên nghiệp hỗ trợ tích hợp, đồng thời lựa chọn khu vực ưu tiên cấp nguồn. Trên thực tế, nhiều chủ xe đã ứng dụng thành công giải pháp này, điển hình như trường hợp một người dùng trên diễn đàn Reddit sử dụng cổng cắm 240V trên mẫu xe Silverado để cấp điện công suất 7.000 W cho ngôi nhà suốt 6 ngày xảy ra bão lớn.

Công nghệ sạc hai chiều giúp xe điện cấp điện cho các ngôi nhà ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH UTILITY DRIVE

Trên thị trường, các mẫu xe như Tesla Model Y và Cybertruck đã tích hợp sẵn khả năng sạc hai chiều thông qua hệ sinh thái Powershare hoặc bộ lưu trữ treo tường Tesla Powerwall 3, cho phép duy trì nguồn điện gia đình từ 2 ngày trở lên khi cúp điện. Năng lượng rút từ xe không chỉ cấp cho ngôi nhà mà còn có thể phát ngược lên lưới điện công cộng; tính năng bán điện hòa lưới này đã được hỗ trợ trên Cybertruck tính đến tháng 10.2026 nhằm giúp giảm bớt chi phí hóa đơn điện hằng tháng.

Bên cạnh Tesla, mẫu bán tải Ford F-150 Lightning 2025 cũng hỗ trợ cấp điện gia đình thông qua trạm sạc Ford Charge Station Pro công suất 19,2 kW kết hợp cùng hệ thống Home Integration để biến đổi thành dòng điện xoay chiều. Danh sách phương tiện sở hữu tính năng này còn tiếp tục mở rộng với nhiều mẫu xe đời mới gồm Nissan Leaf 2026, Kia EV9 2026 và Cadillac Escalade iQ 2026.

Dù không thể thay thế hoàn toàn nguồn điện sinh hoạt chính yếu lâu dài, bộ pin xe điện vẫn chứng minh giá trị thực tế như một kho dự trữ năng lượng cơ động và tiện lợi. Giải pháp này giúp các hộ gia đình chủ động bảo đảm nhu cầu năng lượng tối thiểu và duy trì sinh hoạt an toàn trong những thời điểm khẩn cấp.