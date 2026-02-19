Pixel 10a trình làng, giữ nguyên giá 499 USD

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Google vừa chính thức giới thiệu chiếc smartphone tầm trung mới nhất trong dòng sản phẩm Pixel mang tên Pixel 10a.

Sự ra mắt của Pixel 10a diễn ra sau khi Google hé lộ thông tin về sản phẩm hồi đầu tháng. Chiếc điện thoại này được xem là một bản nâng cấp nhẹ so với mẫu tiền nhiệm Pixel 9a, với một số tinh chỉnh về thiết kế và cải tiến kỹ thuật, nhưng không có thay đổi lớn.

Pixel 10a chính thức trình làng, giữ nguyên giá 499 USD - Ảnh 1.

Pixel 10a cung cấp 4 lựa chọn màu sắc

ẢNH: Chụp màn hình ENGADGET

Về thiết kế, Pixel 10a đã loại bỏ vòng nhựa xung quanh cụm camera sau giúp mặt lưng của máy trở nên phẳng hơn và tạo cảm giác liền mạch. Viền màn hình cũng được thu nhỏ, mang đến vẻ ngoài cao cấp hơn cho thiết bị.

Màn hình của Pixel 10a vẫn là tấm nền pOLED 6,3 inch với tần số quét 120 Hz, nhưng độ sáng tối đa đã được nâng từ 2.700 nit lên 3.000 nit. Độ bền của máy cũng được cải thiện nhờ kính Gorilla Glass 7i thay cho Gorilla Glass 3, trong khi tốc độ sạc được nâng lên 30W cho sạc có dây và 10W cho sạc không dây.

Thiếu đột phá, Pixel 10a hướng đến người dùng 'thực dụng'

Đối với phần cứng, Pixel 10a vẫn sử dụng chip Tensor G4 do Google phát triển, đi kèm 8 GB bộ nhớ RAM và tùy chọn bộ nhớ trong dung lượng 128 GB hoặc 256 GB. Pin giữ nguyên dung lượng ở mức 5.100 mAh, đồng thời hệ thống camera cũng không thay đổi, bao gồm camera chính 48 MP, camera siêu rộng 13 MP và camera trước 13 MP.

Pixel 10a chính thức trình làng, giữ nguyên giá 499 USD - Ảnh 2.

Tính năng SOS vệ tinh trên sản phẩm

ẢNH: ENGADGET

Ngoài ra, Pixel 10a còn đi kèm các tính năng như khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP68, cảm biến vân tay, Wi-Fi 6E và hỗ trợ NFC vẫn được giữ nguyên. Đặc biệt, Google đã bổ sung modem mới để hỗ trợ SOS vệ tinh.

Về phần mềm, Pixel 10a sẽ được cài đặt sẵn Android 16 cùng cam kết 7 năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật từ Google. Mặc dù không có nâng cấp lớn nào trong năm nay, giá bán của Pixel 10a vẫn được giữ nguyên ở mức 499 USD. Sản phẩm có các màu sắc Obsidian, Fog, Berry và Lavender, bắt đầu nhận đặt trước từ hôm nay và chính thức bán ra vào ngày 5.3.

