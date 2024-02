PlayStation 5 không bán chạy như mong đợi

Theo Engadget, mặc dù đã đạt được doanh thu quý kỷ lục và bán được 8.2 triệu máy PlayStation 5 (PS5) trong mùa lễ hội cuối năm, nhưng Sony đã giảm doanh số bán hàng mong đợi đối với PlayStation 5 xuống mức đáng kể trong năm tài chính 2023. Cụ thể, công ty hiện dự kiến bán ra 21 triệu máy thay cho con số trước đó là 25 triệu.

Đây là động thái đáng ngạc nhiên của công ty trò chơi, vì nó xảy ra sau khi Sony ghi nhận doanh thu quý kỷ lục trong kỳ nghỉ lễ. Trong năm tài chính này, Sony đã bán được 16.4 triệu máy, nâng tổng doanh số trọn đời lên 54.8 triệu trên toàn thế giới (công ty đã bán được 19.1 triệu máy PS5 trong năm tài chính 2022).

Sony dự đoán doanh số PlayStation 5 sẽ thấp hơn so với kỳ vọng AFP

Vào tháng 12 năm ngoái, Sony thông báo đã bán được 50 triệu máy chơi game PS5 trong 3 năm qua, tính đến ngày 9.12. Khoảng thời gian này dài hơn một tuần so với PS4 để đạt được cùng số lượng, nhưng PS4 không gặp phải hạn chế về chuỗi cung ứng và đại dịch toàn cầu.

Doanh thu tăng 16% so với cùng quý năm ngoái một phần nhờ vào doanh số bán trò chơi của bên thứ ba tăng cao. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động giảm đáng kể (26%) do doanh số bán trò chơi độc quyền suy giảm và lỗ phần cứng do khuyến mãi. Nói cách khác, doanh số bán PS5 đã không đạt kỳ vọng của công ty mặc dù đã giảm giá.

Sony đã chứng kiến doanh số cao hơn trong cả ba quý so với năm ngoái. Tuy nhiên, điều này có thể không tiếp diễn trong năm nay, vì công ty dự báo doanh số sẽ chỉ đạt 4,6 triệu máy trong quý 4 năm tài chính 2023 (từ tháng 2 đến tháng 4), giảm so với 6,3 triệu máy trong quý tài chính thứ 4 của năm 2022.

Về các trò chơi độc quyền mới, Sony cho biết Marvel's Spider-Man 2 đã bán được 10 triệu bản (tính đến ngày 4.2) kể từ khi phát hành vào tháng 10.2023.

Cuối cùng, hầu hết các mảng kinh doanh khác của Sony đều chứng kiến doanh thu tăng cao, gồm có mảng Imaging & Sensor Solutions (Sony sản xuất cảm biến cho iPhone và nhiều thiết bị khác), cùng với Pictures and Music. Điều đó dẫn đến con số kỷ lục 3,75 nghìn tỉ yên cho quý 3 (24,9 tỉ USD) so với 3,08 nghìn tỉ yên của năm trước (20,5 tỉ USD).