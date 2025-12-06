PNJ được vinh danh Ngôi sao CSI vì hành trình phát triển bền vững

Ngày 5.12, Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề "Chương mới của Kỷ nguyên Xanh" đã diễn ra tại Hà Nội quy tụ đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước tham dự. Chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với đầu mối là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Năm nay, PNJ ghi dấu ấn đặc biệt khi được vinh danh là Ngôi sao CSI giai đoạn 2016-2025 - hạng mục ghi nhận những đóng góp nổi bật và nỗ lực triển khai các hoạt động về phát triển bền vững trong 5 năm liên tiếp của các đơn vị nằm trong Top 10 chương trình CSI. Đồng thời, PNJ cũng góp mặt trong top 100 Doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ nhờ tuân thủ theo bộ chỉ số CSI.

Đại diện PNJ nhận giải thưởng "Ngôi sao CSI" ẢNH: TRẦN TÙNG

Theo đó, bộ chỉ số CSI 2025 được cấu trúc theo 7 phần chính, bao gồm: Thông tin doanh nghiệp; Cơ cấu, mô hình tổ chức và nhân sự chủ chốt; Phân tích các vấn đề trọng yếu; Chỉ số kết quả trong 03 năm; Chỉ số quản trị; Chỉ số môi trường và Chỉ số Lao động - Xã hội. Bộ chỉ số năm nay được tinh giản, chỉ còn 145 chỉ số với 87 chỉ số cơ bản và 58 chỉ số nâng cao. Việc tinh chỉnh này khuyến khích doanh nghiệp đi từ việc "tuân thủ" lên "đổi mới sáng tạo" trong thực hành kinh doanh bền vững thông qua các sáng kiến mới giúp đơn vị "gặt hái" những giá trị gia tăng lớn hơn và thích ứng tốt hơn với bối cảnh nhiều biến động.

Không chỉ đáp ứng bộ chỉ số CSI, nhiều năm qua PNJ còn triển khai mạnh mẽ thực hành ESG trên cả ba trụ cột: Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G) với tư duy đột phá, cân bằng hài hòa giữa lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, PNJ không ngừng hoàn thiện năng lực quản trị, xây dựng hệ thống vận hành minh bạch, hiệu suất cao và đặt trách nhiệm làm trọng tâm. Cạnh đó, công ty chú trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo để tối ưu hóa tài nguyên, hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính. Điển hình, năm 2025, PNJ ký kết cùng các đối tác chiến lược thúc đẩy giao thông xanh trong doanh nghiệp, góp phần lan tỏa mô hình này đến cộng đồng.

PNJ ký kết hợp tác với đối tác chiến lược thúc đẩy giao thông xanh trong doanh nghiệp ẢNH: ĐÔNG LÊ

Song song, PNJ duy trì cam kết với các dự án an sinh xã hội thông qua mạng lưới đối tác chiến lược cùng giá trị, nhân rộng tác động cộng đồng từ các sáng kiến CSR, và kiến tạo nền tảng cho chuyển đổi tích cực dài hạn.

Nhiều năm nay, công ty xây dựng chiến lược CSR dựa trên nền tảng "Sống Đẹp" với nhiều hoạt động tạo dấu ấn như: Siêu thị mini 0 đồng, Giấc Mơ Lọ Lem, Nối vòng tay ấm, Gia đình trẻ Hạnh phúc,... Đặc biệt, năm 2025 PNJ lần đầu triển khai Siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ hàng ngàn hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai tại Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quy Nhơn (cũ),… Hoạt động thể hiện sự phản ứng nhanh, linh hoạt của doanh nghiệp và khẳng định triết lý xuyên suốt: "Đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp."

Siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ bà con Khánh Hòa hậu lũ ẢNH: TRẦN TÙNG

Đại diện PNJ cho biết:"Sự chú trọng vào các yếu tố bền vững không chỉ góp phần giúp PNJ giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tạo dựng được niềm tin vững chắc từ khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng. Nhờ tầm nhìn chiến lược và sự quyết liệt trong triển khai ESG, PNJ không chỉ "vượt bão" thành công trong những giai đoạn đầy thách thức mà còn tạo tiền đề vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai."

Nhờ sự kiên định này, PNJ liên tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như: Jewellery World Awards (JWA), Fortune 500 Đông Nam Á, Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tiêu biểu Việt Nam (CSA); Doanh nghiệp xanh TP.HCM, Công ty tốt nhất để làm việc ở Đông Nam Á 2025 theo Tạp chí Fortune,… Những ghi nhận này là minh chứng sắc nét cho chiến lược thực thi phát triển bền vững một cách toàn diện và cân bằng của PNJ, đồng thời từng bước khẳng định vị thế nhà bán lẻ Lifestyle hàng đầu Việt Nam.