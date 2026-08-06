PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị PNJ ra Nghị quyết thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng (ngày 17.8.2026) để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đồng thời thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là 25.8. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 10, công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể sau. Nội dung đại hội cổ đông bất thường là thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 của công ty trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

PNJ ghi nhận lỗ trong quý 2 ẢNH: THANH XUÂN

Theo kết quả PNJ công bố trước đó, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 25.729 tỉ đồng, tăng 49,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.256 tỉ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu trang sức bán lẻ của PNJ tăng 13,6% so với cùng kỳ. Doanh thu trang sức bán sỉ trong 6 tháng năm 2026 cũng ghi nhận tăng trưởng 28% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp trung bình trong 6 tháng năm 2026 đạt 19,4%, giảm nhẹ so với mức 21,4% cùng kỳ năm 2025. Biên lợi nhuận ròng đạt 4,6%, giảm so với mức 6,5% cùng kỳ, phản ánh việc công ty chủ động trích lập dự phòng 865 tỉ đồng liên quan đến hoạt động mua lại phát sinh trong tháng 7/2026. Việc trích lập dự phòng thể hiện nguyên tắc quản trị rủi ro thận trọng, đảm bảo tính minh bạch của báo cáo tài chính và bảo vệ lợi ích dài hạn của cổ đông.

Riêng quý 2/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.484 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 283 tỉ đồng. Theo PNJ, khoản lỗ trong quý 2 chủ yếu đến từ việc chủ động trích lập dự phòng theo nguyên tắc thận trọng, không phản ánh sự suy giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Theo giải trình lợi nhuận quý 2 giảm do một số nguyên nhân. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 422% so với cùng kỳ chủ yếu do công ty đã ghi nhận khoản trích lập dự phòng ước tính hơn 865,482 tỉ đồng liên quan đến hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán. Việc xác định khoản dự phòng ước tính được thực hiện trên cơ sở các thông tin sẵn có và các giả định hợp lý tại thời điễm lập báo cáo tài chính, bao gồm giá trị kim cương mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến giá thị trường tại thời điễm đánh giá và mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính tùy thuộc vào từng nhóm kích thước kim cương.