Pokémon GO bất ngờ 'biến mất' khỏi App Store Việt Nam

Sau một thời gian không còn xuất hiện trên Google Play, tựa game Pokémon GO cũng vừa biến mất khỏi App Store Việt Nam mà không có bất kỳ thông báo nào từ nhà phát hành Niantic. Việc trò chơi không còn khả dụng trên cả hai nền tảng khiến người chơi trong nước gặp nhiều trở ngại khi tải mới hoặc cập nhật ứng dụng.

Hiện tại, người dùng App Store tại Việt Nam không còn tìm thấy hay cập nhật trò chơi Pokémon GO ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Pokémon GO từng là một hiện tượng tại Việt Nam khi mới ra mắt, thu hút đông đảo người chơi ở các thành phố lớn. Trò chơi không chỉ tạo ra làn sóng săn Pokémon ngoài trời mà còn giúp hình thành cộng đồng có tính gắn kết cao. Dù sức hút đã giảm theo thời gian, Pokémon GO vẫn giữ được một lượng người chơi trung thành, đặc biệt trong các sự kiện định kỳ hoặc khi xuất hiện Pokémon hiếm.

Tuy nhiên, dù có thể tiếp tục chơi nếu đã cài sẵn từ trước, người dùng tại Việt Nam không thể cập nhật lên phiên bản mới. Ngoài ra, việc thanh toán trong game trở nên khó khăn vì các phương thức thanh toán đều bị loại bỏ.

Hiện tại, người dùng vẫn có thể tham gia trò chơi Pokémon GO tuy nhiên đây cũng chỉ là một hình thức tạm thời vì không thể cập nhật trong tương lai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong cộng đồng người chơi Việt, nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi một trò chơi từng tạo ra nhiều kỷ niệm và kết nối lại gặp trở ngại ngay trên chính thị trường nội địa. Không ít người lo ngại rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy trò chơi sẽ bị dừng hỗ trợ hoàn toàn tại Việt Nam, nếu không có thay đổi từ phía nhà phát hành.

Việc Pokémon GO biến mất khỏi các kho ứng dụng lớn tại Việt Nam cũng cho thấy một thực tế rõ ràng: các ứng dụng và trò chơi quốc tế nếu không có đại diện hoặc không đáp ứng đủ quy định pháp lý trong nước sẽ dễ bị gián đoạn. Trong khi chờ đợi thông tin chính thức từ Niantic, người chơi Việt Nam chỉ còn cách tìm kiếm giải pháp tạm thời, với nhiều hạn chế trong quá trình sử dụng.