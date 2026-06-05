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Văn hóa

Pop-up Blokees 2026: Nhiều mô hình lắp ráp mới ra mắt cùng thị trường quốc tế

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
05/06/2026 14:33 GMT+7

Không gian Pop-up Blokees 2026 tại Fahasa mang đến cơ hội cho người yêu mô hình lắp ráp tiếp cận sớm nhiều sản phẩm mới ra mắt cùng thời điểm với thị trường quốc tế, quy tụ hàng loạt thương hiệu nổi tiếng.

Sáng 5.6, Fahasa phối hợp cùng Công ty TNHH Lâm Ngọc Việt (TOTY) khai mạc chương trình Pop-up Blokees tại Nhà sách Fahasa Phú Lâm (TP.HCM), hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập Fahasa (1976 - 2026).

Chương trình giới thiệu nhiều sản phẩm mô hình lắp ráp mới cùng các ưu đãi dành cho khách hàng, đồng thời triển khai không gian trưng bày Pop-up Blokees tại Nhà sách Fahasa Tân Phú (TP.HCM) và Nhà sách Fahasa Long Biên (Hà Nội).

Không gian Pop-up Blokees 2026 lý thú mùa hè - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Hóa - Phó tổng giám đốc Fahasa phát biểu khai mạc chương trình

ẢNH: Q.TRÂN

Không gian Pop-up Blokees 2026 lý thú mùa hè - Ảnh 2.

Các bạn trẻ thích thú với không gian Pop-up Blokees 2026

ẢNH: Q.TRÂN

Theo bà Phạm Thị Hóa - Phó tổng giám đốc Fahasa: "Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, Pop-up Blokees 2026 còn hướng đến việc tạo ra một không gian trải nghiệm dành cho cộng đồng yêu thích mô hình lắp ráp".

Ban tổ chức cho biết, Pop-up Blokees 2026 mang đến nhiều dòng mô hình lắp ráp mới đang được phân phối trên thị trường quốc tế. Nổi bật trong số đó là Blokees - thương hiệu sở hữu bản quyền từ nhiều thương hiệu giải trí nổi tiếng như Transformers, Marvel, Star Wars, Evangelion...

Sự đa dạng về chủ đề cùng trải nghiệm lắp ráp tương tác đã giúp các sản phẩm này thu hút sự quan tâm của cộng đồng người chơi mô hình và các nhà sưu tầm tại Việt Nam.

Không gian Pop-up Blokees 2026 lý thú mùa hè - Ảnh 4.

Nhiều khu vực trò chơi và thử thách sáng tạo dành cho khách tham quan

ẢNH: Q.TRÂN

Pop-up Blokees 2026 mang đến nhiều sản phẩm mới ra mắt cùng thời điểm với thị trường quốc tế. Trong đó, đáng chú ý là bộ mô hình Blokees Model Kits - Transformers phiên bản giới hạn dành riêng cho Fahasa, với số lượng phát hành 90 sản phẩm trên toàn quốc.


Sáng 6.6, tại Nhà sách Tân Định (TP.HCM), Fahasa phối hợp cùng NXB Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu Hè vui cùng sách với sự tham gia của hai tác giả được nhiều độc giả nhỏ tuổi yêu mến là nhà văn Cát Tường và nhà văn Mai Anh Đoàn.

Tại chương trình, các khách mời sẽ chia sẻ về cách lựa chọn sách phù hợp cho trẻ em, xây dựng thói quen đọc sách và những hình thức giải trí lành mạnh trong thời đại số. 

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