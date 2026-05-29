Văn hóa

Điểm 'check-in' văn hóa mới của giới trẻ miền Đông Nam bộ có gì đặc biệt?

Lê Công Sơn
29/05/2026 13:51 GMT+7

Đầu tư hàng tỉ đồng với không gian mở hiện đại cùng nhiều tiện ích trải nghiệm, nhà sách Fahasa Tân Đông Hiệp được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa - giải trí mới, thu hút đông đảo bạn trẻ miền Đông Nam bộ trong mùa hè này.

Sáng 29.5, Công ty Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) chính thức khai trương nhà sách Fahasa Tân Đông Hiệp tại tầng 2, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An (P.Dĩ An, TP.HCM), mang đến thêm một không gian đọc sách, học tập và sinh hoạt cộng đồng hiện đại cho người dân, đặc biệt là học sinh - sinh viên.

Là nhà sách thứ 5 của Fahasa tại Bình Dương (cũ), Fahasa Tân Đông Hiệp tiếp tục đánh dấu bước mở rộng hệ thống nhà sách hiện đại của đơn vị ở các khu vực kinh tế năng động của TP.HCM và miền Đông Nam bộ.

Phó tổng giám đốc Fahasa Phạm Thị Hóa và khách mời cắt băng khai trương nhà sách Fahasa Tân Đông Hiệp sáng 29.5

Nhà sách được thiết kế đồng bộ về màu sắc, bố cục

Fahasa tạo dựng không gian văn hóa thân thiện

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Phạm Thị Hóa - Phó tổng giám đốc Fahasa cho biết: "Nhà sách được thiết kế đồng bộ về màu sắc, bố cục và phong cách trưng bày hiện đại, kết hợp hài hòa giữa sách và các sản phẩm tổng hợp, tạo nên không gian 'vừa đọc sách vừa trải nghiệm' đang được đông đảo bạn đọc trẻ yêu thích hiện nay. Hướng đến mục tiêu xây dựng những nhà sách đẹp, hiện đại và giàu trải nghiệm, chúng tôi không chỉ mang đến nơi mua sắm sách phong phú mà còn tạo dựng không gian văn hóa thân thiện, nơi khách hàng có thể đọc sách, thư giãn, trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc check-in ấn tượng".

Điểm nhấn của nhà sách Fahasa Tân Đông Hiệp là khu trải nghiệm - đọc sách rộng rãi với không gian mở, nhiều góc thư giãn dành cho học sinh, sinh viên và các gia đình. Nơi đây cũng sẽ thường xuyên tổ chức giao lưu tác giả, workshop sáng tạo, tô tượng, lắp ráp mô hình cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi do Fahasa phối hợp các đối tác thực hiện.

Đây là điểm đến vui chơi ngày hè của các em học sinh trên địa bàn

Bên cạnh không gian hiện đại, nhà sách Fahasa Tân Đông Hiệp còn trưng bày hơn 30.000 bản sách quốc văn, ngoại văn cùng khoảng 40.000 mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em và quà lưu niệm cao cấp, được bố trí theo nhiều khu vực chuyên biệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập, giải trí và mua sắm của bạn đọc.

Dịp khai trương, Fahasa triển khai nhiều chương trình ưu đãi giảm giá từ 10% - 50% cho hàng ngàn sản phẩm, kỳ vọng biến nhà sách Fahasa Tân Đông Hiệp thành điểm “check-in” văn hóa mới hấp dẫn của giới trẻ miền Đông Nam bộ trong mùa hè này.

