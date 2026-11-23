Porsche Cayenne thuần điện đánh dấu cột mốc công nghệ mới của hãng xe thể thao Đức sau hơn hai thập kỷ tạo dựng vị thế với doanh số hơn 1,5 triệu xe trên toàn cầu. Thay vì chạy đua màn hình giải trí đơn thuần, Porsche đưa trực tiếp kỹ thuật từ đường đua Formula E xuống mẫu xe SUV thương mại để bảo toàn cảm giác lái đặc trưng.

Cả hai biến thể thân xe SUV và Coupe đều được phân phối với ba cấu hình: Cayenne Tiêu chuẩn, Cayenne S và Cayenne Turbo, sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Bản tiêu chuẩn đạt công suất 408 mã lực, tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 4,8 giây. Bản S nâng công suất lên 543 mã lực, rút ngắn thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ xuống 3,8 giây. Đáng chú ý nhất là phiên bản Cayenne Turbo thuần điện có công suất tiêu chuẩn 857 mã lực và tăng lên mức 1.156 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.500 Nm. Thông số này giúp Cayenne thuần điện tăng tốc 0 - 100 km/giờ chỉ trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 260 km/giờ, trở thành mẫu xe thương mại mạnh nhất lịch sử Porsche. Nhờ mô-tơ điện trục sau làm mát trực tiếp bằng dầu, xe duy trì hiệu suất ổn định ở cường độ cao.

Cayenne, mẫu xe thương mại mạnh mẽ nhất từng được Porsche sản xuất ẢNH: VIỆT HƯNG

Tất cả phiên bản của Porsche Cayenne thuần điện trang bị bộ pin cao áp dung lượng 113 kWh tích hợp công nghệ làm mát hai mặt lần đầu tiên xuất hiện trên xe điện Porsche. Phát triển trên nền tảng PPE kiến trúc điện áp 800 Volt, xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 400 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong 16 phút ở điều kiện lý tưởng. Tầm hoạt động theo chuẩn WLTP đạt từ 624 - 653 km trên bản SUV và 637 - 669 km trên bản Coupe, tùy cấu hình.

Ngoại hình Cayenne thuần điện được tối ưu khí động học với hệ số cản gió 0,25 Cd trên bản SUV và 0,23 Cd trên bản Coupe nhờ phần mui vuốt thấp về phía đuôi xe, lấy cảm hứng từ dòng xe Porsche 911 trứ danh. Xe sở hữu cụm đèn pha LED Ma trận 4 điểm, cửa kính không viền, dải đèn hậu liền mạch kèm chữ Porsche phát sáng, khoang hành lý trước 90 lít và khoang sau 1.588 lít. Riêng bản Turbo tạo điểm nhấn độc quyền với gói chi tiết màu Turbonite, cánh gió chủ động Aeroblades phía sau và phanh đĩa trước kích thước 420 mm.

Cayenne thuần điện có hai biến thể thân xe SUV và Coupe với ba cấu hình ẢNH: VIỆT HƯNG

Bên trong khoang lái, triết lý Porsche Driver Experience được số hóa tối đa với cụm đồng hồ OLED cong 14,25 inch, màn hình trung tâm uốn cong 12,25 inch kết hợp cùng các phím bấm cơ học trực quan. Xe tích hợp màn hình hiển thị thực tế tăng cường kích thước 87 inch, trợ lý giọng nói AI, cửa sổ trời toàn cảnh kiểm soát ánh sáng biến thiên và hệ thống 6 chế độ không gian. Chiều dài cơ sở đạt 3.023 mm giúp nới rộng khoảng để chân hàng ghế sau thêm 111 mm.

Xe trang bị tiêu chuẩn treo khí nén thích ứng PASM, tùy chọn đánh lái trục sau góc mở 5 độ và hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động toàn thời gian Porsche Active Ride. Với 13 màu sơn ngoại thất, 12 phối màu nội thất cùng chương trình chế tác độc bản Sonderwunsch, Porsche Việt Nam niêm yết giá Cayenne thuần điện từ 4,72 tỉ đồng cho bản SUV tiêu chuẩn và cao nhất 6,71 tỉ đồng cho bản Turbo Coupe (đã bao gồm các gói trang bị cao cấp dành cho thị trường Việt Nam).

Khoang lái Cayenne thuần điện được số hóa tối đa kết hợp với các phím bấm cơ học trực quan

ẢNH: VIỆT HƯNG

Bước tiến xanh hóa tại Việt Nam

Trước sự phân hóa về tốc độ tiếp nhận xe điện ở phân khúc hạng sang, Porsche Việt Nam lựa chọn chiến lược thực dụng khi phân phối song song cả ba biến thể hệ truyền động cho dòng Cayenne: thuần điện (EV), plug-in hybrid (E-Hybrid) và động cơ đốt trong (ICE). Cách tiếp cận này giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu vận hành thực tế và mức độ sẵn sàng về hạ tầng sạc, thay vì hướng người dùng từ bỏ xe động cơ đốt trong ngay lập tức.

Chia sẻ về xu hướng chuyển dịch xanh, ông Andreas Klingler - Tổng Giám đốc Porsche Việt Nam cho biết, hiện khoảng 60% đơn đặt hàng của hãng tại Việt Nam thuộc về các dòng xe Plug-in Hybrid và thuần điện, gồm Taycan, Macan thuần điện và Cayenne thuần điện. Dự kiến trong năm tới, tỷ trọng xe điện hóa sẽ tiếp tục tăng lên mức 70 - 80%, đặc biệt khi dòng xe thể thao 718 Boxster và Cayman chuyển sang thế hệ thuần điện vào đầu năm sau.

Tất cả phiên bản của Cayenne thuần điện đều được trang bị bộ pin cao áp dung lượng 113 kWh tích hợp công nghệ làm mát hai mặt ẢNH: VIỆT HƯNG

Theo ông Andreas Klingler, Porsche là một trơng những hãng xe sang tiên phong đưa xe thuần điện Taycan về nước từ năm 2020, khẳng định tiếp tục đồng hành cùng lộ trình giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí đô thị, đồng thời điều chỉnh thu hẹp danh mục động cơ đốt trong khi nhu cầu thị trường chuyển dịch hoàn toàn.

Phát triển hạ tầng trạm sạc cao tốc

Để giải tỏa rào cản tâm lý về quãng đường di chuyển cho chủ xe Cayenne thuần điện, Porsche Việt Nam đẩy mạnh đầu tư hệ thống trạm sạc từ tại gia đến liên tỉnh. Với bộ sạc lắp đặt tại nhà, chủ xe mất khoảng 5 giờ để nạp đầy pin, đáp ứng hành trình hơn 600 km.

Cayenne phân phối cả 3 hệ truyền động: thuần xăng, Plug-in Hybrid và thuần điện ẢNH: VIỆT HƯNG

Đối với nhu cầu di chuyển đường dài, Porsche hợp tác cùng đối tác Charge+ triển khai mạng lưới 16 trạm sạc nhanh DC công suất cao (180 kW) trải dài trên toàn quốc, dự kiến hoàn thiện vào quý 1 năm sau. Tại Trung tâm Porsche Sài Gòn, hệ thống trạm sạc siêu nhanh công suất 350 kW cho phép bổ sung 300 km di chuyển chỉ sau 10 phút cắm sạc và hoàn toàn miễn phí với người dùng xe Porsche, bên cạnh khả năng tương thích linh hoạt với mạng lưới trạm sạc công cộng hiện hữu.