Porsche trang bị thiết bị ‘bắt bệnh’ pin, quyết đẩy mạnh xe điện tại Việt Nam

Sau dự án Porsche Studio tại Hà Nội, Porsche vừa cho thấy thêm tham vọng tại thị trường Việt Nam khi chính thức khai trương thêm một đại lý với thiết kế hiện đại và quy mô lớn tại khu vực miền Nam, có tên Trung tâm Porsche Sài Gòn.

Khác với đại lý cũ trước đây, trung tâm mới của hãng xe Đức đã được cơi nới khi có tổng diện tích sàn lên đến 13.000 m2, với điểm nhấn là không gian trưng bày xe rộng rãi, có thể bố trí cùng lúc đến hơn 20 mẫu xe cho khách hàng chiêm ngưỡng.

Đáng chú ý, với đại lý mới đưa vào sử dụng, Porsche cũng cho thấy quyết tâm phát triển xe điện tại thị trường Việt Nam khi xây dựng riêng một xưởng dịch vụ mở rộng. Trong đó, có hẳn một khu vực bảo trì và sửa chữa pin được trang bị đầy đủ các thiết bị chuyên dụng, có khả năng chuẩn đoán và trực tiếp sửa lỗi pin.

Bên cạnh đó, khu vực tầng 1 của đại lý cũng bố trí riêng khu vực bãi đậu xe điện và trạm sạc công suất cao, với đầy đủ thiết bị sạc AC (dòng điện xoay chiều) có công suất 22 kW và các trụ sạc DC (dòng điện một chiều) công suất lên đến 350 kW, cho phép sạc nhanh với dòng xe Taycan, trong thời gian chỉ khoảng 22 phút, hoặc 7 phút sạc giúp chiếc xe có thể di chuyển quãng đường 100 km.





Trung tâm mới của Porsche cũng được bố trí một khu vực xưởng thân vỏ và sơn công nghệ cao, phục vụ toàn bộ quy trình làm đồng - sơn công nghệ cao cho xe hơi; những khu vực chuyên biệt, hiện đại phục việc sửa vụ chữa, bảo dưỡng xe, với hàng loạt trang bị máy móc hiện đại. Chưa hết, Trung tâm Porsche mới cũng thiết kế nhiều khu vực khác dành cho nhân viên, trong đó bao gồm cả khu vui chơi giải trí, khu vực đào tạo kỹ thuật viên cao cấp.

Ngoài ra, để xứng tầm một hãng xe sang cao cấp, đại lý mới của Porsche tại TP.HCM cũng nâng tầm trải nghiệm của khách hàng với phong cách thiết kế giao thoa giữa thể thao và nghệ thuật. Trong đó, hệ thống ánh sáng bố trí tinh tế, với các mảng sáng tối trong mỗi không gian. Sự kết hợp giữa ánh sáng trung tính, ánh sáng cường độ cao và ánh sáng tự nhiên, được lập trình cho ngày và đêm làm nổi bật các mẫu xe trưng bày.

Đặc biệt, Trung tâm Porsche Sài Gòn là dự án đầu tiên trong ngành ô tô tại Việt Nam đạt chứng nhận LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design) - được thể hiện rõ nét qua từng khu vực chức năng, quy trình và không gian làm việc. Điển hình là việc giảm thiểu giấy, các hệ thống xử lý khí thải, hệ thống lọc khí công nghệ cao đều được áp dụng chặt chẽ trong toàn bộ khu vực xưởng dịch vụ và khu vực xưởng thân vỏ và sơn công nghệ cao, đảm bảo mục tiêu mang đến môi trường làm việc an toàn tối đa cho kỹ thuật viên, đồng thời giảm thiểu tác hại đến môi trường.