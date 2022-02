Premier League đang bị biến thành các trận… tranh cúp

Tờ The Sun vừa tiết lộ, một cuộc nổi dậy của các cầu thủ M.U có thể làm bùng nổ phòng thay đồ đội bóng chủ sân Old Trafford, do HLV Ralf Rangnick có những phát biểu được cho coi thường cầu thủ.