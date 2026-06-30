'Profile đất nước của tôi' quảng bá Việt Nam trong 15 phút

Profile đất nước của tôi có mục tiêu tạo ra bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia toàn diện ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, chiều sâu lịch sử, văn hóa phong phú và tinh thần con người Việt Nam trên khắp 34 tỉnh, thành và vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đạo diễn Lương Đình Dũng tại buổi giới thiệu dự án ẢNH: BTC

Được triển khai trong bối cảnh điện ảnh và du lịch được hỗ trợ mạnh mẽ từ Nghị quyết 28 của quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, phim có sự đồng hành của Cục Điện ảnh về chuyên môn, dự kiến ra mắt vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 năm nay.

Sau công chiếu, Profile đất nước của tôi sẽ được sử dụng tại các sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế và trên các nền tảng số. Phim cũng hướng tới việc được giới thiệu tại các cơ quan ngoại giao, cửa khẩu, địa điểm công cộng, phương tiện giao thông công cộng để công dân và khách nước ngoài dễ tiếp cận với văn hóa Việt.

Phim cũng dự kiến dự liên hoan phim quốc tế năm 2027.

Profile đất nước của tôi gồm nhiều câu chuyện địa phương

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cho biết việc phối hợp giữa đoàn phim và các địa phương sẽ tối ưu hóa việc quảng bá hình ảnh đất nước thông qua điện ảnh.

Quá trình làm phim cũng sẽ tận dụng được các nguồn lực văn hóa và nhân sự bản địa, khai thác được hình ảnh đặc trưng vùng miền. Điều này giúp bộ phim vừa mang tính chân thực, vừa trở thành phương tiện quảng bá hiệu quả cho các đặc thù văn hóa và du lịch của khu vực đó.

Thứ trưởng cũng gợi mở việc địa phương có thể hỗ trợ trực tiếp cho đoàn phim nếu dự án phù hợp với mục tiêu quảng bá hình ảnh của mình.

Bộ phim Cha cõng con có những cảnh đẹp của Tổ quốc ẢNH: NVCC

Về tên phim, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết: "Đã có vài chục cái tên được đưa ra như Việt Nam quê hương tôi hay Đất nước của tôi... Cuối cùng, chúng tôi chọn tên Profile đất nước của tôi. Nó không phải chơi chữ mà nó trẻ trung, dễ hiểu và đơn giản".

Về thời lượng 15 phút, ông Dũng cho rằng để thích ứng với các phương tiện xem nhanh hiện nay.

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết đơn vị của ông sẽ đồng hành cùng đoàn phim Profile đất nước của tôi trong công tác chuyên môn. Cục cũng đánh giá cao việc tác phẩm sẽ có những hình ảnh đẹp về đất nước, điều mà đạo diễn Lương Đình Dũng đã làm trong phim Cha cõng con.

Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, Profile đất nước của tôi không phải một dự án đơn lẻ. Sau dự án này, ông sẽ tiếp tục với dự án: Việt Nam - khu vườn chữa lành của châu Á: Việt Nam - xứ sở ẩm thực.