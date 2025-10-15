'Cha cõng con' trở lại rạp để 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Đ IỀU KỲ DIỆU GẮN KẾT VỚI C ÙNG CON ĐI TIẾP CUỘC ĐỜI

Sáng 14.10, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, đạo diễn và ê kíp bộ phim Cha cõng con đã có buổi ký kết hợp tác, đồng hành cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của báo. "Cảm ơn đạo diễn và ê kíp đã đồng hành cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, để giúp chương trình tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn", nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ tại buổi ký kết.

Buổi lễ ký kết hợp tác của đạo diễn và ê kíp bộ phim Cha cõng con cùng Báo Thanh Niên ẢNH: NHẬT THỊNH

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết phim Cha cõng con từng được phát hành tại hệ thống rạp trong nước, nhưng thời điểm đó số suất chiếu khá hạn chế, có nhiều khán giả chưa thưởng thức bộ phim nên cách đây vài năm, ông từng có ý định mang phim trở lại rạp. Tuy nhiên vì nhiều lý do vẫn chưa thực hiện được. Gần đây, nhận thấy vẫn còn nhiều khán giả mong muốn xem lại Cha cõng con nên đạo diễn quyết định đưa bộ phim trở lại rạp vào tháng 11 này.

"Lần trở lại rạp tới đây, tôi muốn làm điều gì đó ý nghĩa hơn, dù nhỏ. Qua cơ duyên kết nối, nhận thấy chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên rất ý nghĩa, nhân văn và phù hợp với nội dung phim cũng như thông điệp trong lành của bộ phim nên tôi muốn đồng hành cùng chương trình, trích doanh thu bán vé để hỗ trợ các em nhỏ mồ côi trong đại dịch Covid-19", đạo diễn phim chia sẻ tại buổi ký kết.

Nói thêm về việc mang phim Cha cõng con trở lại rạp, đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng với một bộ phim ra mắt cách đây 8 năm thì việc cho chiếu lại sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên đây là bộ phim tình cảm gia đình, có thể lay động hàng triệu trái tim bởi tình phụ tử thiêng liêng, cao cả rất đặc trưng của người Việt, nên: "Tôi hy vọng bộ phim một lần trở lại và được khán giả đón nhận. Và câu chuyện phim sẽ giúp chữa lành, truyền tải thông điệp ấm áp về tình cha con, về số phận của những đứa trẻ cũng như giúp tôi có cơ hội làm điều ý nghĩa. Trong phim, ngoài sự trong lành về tình người còn có rất nhiều điều kỳ diệu để có thể gắn kết với Cùng con đi tiếp cuộc đời", đạo diễn Lương Đình Dũng nói.

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19 được Báo Thanh Niên phát động từ tháng 9.2021. Trong hơn 4 năm qua, chương trình đã tổ chức các đợt hỗ trợ khẩn cấp cho gần 2.000 trẻ, nhận bảo trợ lâu dài cho 459 trẻ đến năm 18 tuổi, trao học bổng, tặng quà, tổ chức vui chơi cho các em vào dịp lễ tết… với tổng số tiền tính đến tháng 9.2025 là gần 65 tỉ đồng. Bên cạnh đó, chương trình cũng nhận bảo trợ 86 trẻ mồ côi do bão Yagi tại các tỉnh miền Bắc với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng.

H ÀNH TRÌNH LAY ĐỘNG VỀ TÌNH PHỤ TỬ

Phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng là một trong những tác phẩm điện ảnh Việt giàu tính nhân văn, từng gây xúc động mạnh khi ra mắt năm 2017. Lấy cảm hứng từ truyện ngắn do chính đạo diễn viết, phim kể câu chuyện giản dị nhưng lay động về tình cảm giữa người cha nghèo tên Mộc và cậu bé Cá sống bên bờ sông bằng nghề chài lưới. Trong căn nhà tạm bợ giữa vùng núi heo hút, họ nương tựa vào nhau giữa những ngày lam lũ, nghèo khó mà bình yên. Cậu bé Cá mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng luôn ấp ủ ước mơ được nhìn thấy thành phố, được "chạm vào những đám mây", được thấy máy bay trên bầu trời như lời kể của một người mù từng ghé qua làng. Khi bệnh tình của con trở nên nguy kịch, người cha quyết định cõng con vượt quãng đường dài đến thành phố để tìm hy vọng, đồng thời thực hiện ước mơ cho con dù biết hành trình ấy đầy rủi ro và có thể là chuyến đi cuối cùng của hai cha con... Và chính hành trình ấy mở ra câu chuyện xúc động về khát vọng sống, tình yêu thương, sự hy sinh vô điều kiện của người cha dành cho đứa con nhỏ. Phim chinh phục khán giả bằng những khuôn hình thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ nhưng cũng đầy khắc nghiệt của miền núi phía bắc. Những cơn mưa xối xả, con sông chảy xiết, rừng núi mờ sương… không chỉ là bối cảnh mà trở thành một "nhân vật" đồng hành, phản chiếu nỗi cô độc, tình yêu và niềm tin của hai cha con trong cuộc mưu sinh và tìm sự sống.

Cảnh trong phim Cha cõng con ẢNH: NSX

"Đây là một bộ phim về tình phụ tử mang đậm nét văn hóa VN, mang tâm hồn đẹp của người Việt và chứa đựng cảnh sắc VN. Nội dung khơi gợi tình cảm gia đình, ước mong mang đến những điều tốt đẹp và đồng hành cùng những đứa trẻ. Bộ phim được quay với công nghệ cao hoàn toàn phù hợp chất lượng chiếu rạp hiện tại và chưa được phát hành rộng rãi nên vẫn còn rất nhiều người quan tâm muốn có cơ hội được xem", đạo diễn Lương Đình Dũng bày tỏ.