PV Thanh Niên đoạt giải xuất sắc Giải báo chí châu Á năm 2024

Ngày 21.6, tin từ Hiệp hội các nhà xuất bản ở châu Á (The Society of Publishers in Asia - SOPA) cho biết, lễ trao giải thưởng báo chí châu Á năm 2024 vừa diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc).



Loạt bài Khủng hoảng cát ở Đồng bằng sông Cửu Long của PV Lê Đình Tuyển đăng trên Thanh Niên ngày 4.7.2023, sau đó bản tiếng Anh nằm trong loạt bài Beneath The Sands (tạm dịch: Sâu dưới những bãi cát) đã đoạt giải xuất sắc hạng mục báo chí đổi mới, Giải báo chí châu Á năm 2024 (The SOPA 2024 Awards).

Bài Khủng hoảng cát ở Đồng bằng sông Cửu Long bản tiếng Anh nằm trong loạt bài Beneath The Sands đoạt giải xuất sắc hạng mục báo chí đổi mới, The SOPA 2024 Awards CTV

Beneath The Sands là loạt bài công phu do The Environmental Reporting Collective - ERC (Tập thể báo cáo môi trường) tổ chức với sự tham gia của phóng viên từ 12 quốc gia, để điều tra hoạt động kinh doanh, khai thác cát toàn cầu.

Các nhà báo đã dành 1 năm để "đào bới" những câu chuyện về hoạt động kinh doanh khai thác cát với những tác động lớn đến môi trường và cuộc sống con người. Chẳng hạn, sự thu hẹp của các hòn đảo ở Indonesia; thiệt hại ngư trường ở Đài Loan, Trung Quốc, Philippines; đất nông nghiệp bị biến thành mỏ khai thác cát ở Kenya và Ấn Độ; và nạn sạt lở bờ sông ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), khiến hàng ngàn hộ dân phải di dời nhà cửa...

Đại diện nhóm phóng viên, biên tập Environmental Reporting Collective tham gia loạt bài Beneath The Sands nhận giải từ Ban tổ chức

CTV

Riêng tác phẩm Khủng hoảng cát ở Đồng bằng sông Cửu Long đăng trên Báo Thanh Niên cũng được bạn đọc đón nhận mạnh mẽ. Bài báo phản ánh tình trạng ĐBSCL đang chịu sức ép rất lớn khi nhu cầu cát cho xây dựng bùng nổ chưa từng thấy, trong khi các địa phương đều than thiếu cát trầm trọng.

Khi tình trạng mất cân đối quá lớn giữa nhu cầu và nguồn cung hạn chế, việc quản lý khai thác cát lại đầy bất cập, bộc lộ nhiều kẽ hở. Nạn khai thác cát lậu xảy ra thường xuyên ở nhiều địa bàn. Trong đó, nhức nhối nhất là khai thác gian lận trữ lượng, sử dụng hóa đơn chứng từ khống để hợp thức hóa cát lậu cùng lượng cát khổng lồ trong "bóng tối"...

6 ngày sau khi bài báo đăng, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 5093/VPCP-CN ngày 10.7.2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xử lý thông tin Báo Thanh Niên phản ánh. Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ TN-MT và chủ tịch UBND các tỉnh vùng ĐBSCL phối hợp quản lý chặt chẽ việc cung cấp cát cho xây dựng đường bộ cao tốc vùng ĐBSCL.

Sau khi bài Khủng hoảng cát ở Đồng bằng sông Cửu Long đăng trên Báo Thanh Niên, Thủ tướng đã chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc cung cấp cát cho xây dựng đường bộ cao tốc vùng ĐBSCL ĐÌNH TUYỂN

Đặc biệt, khoảng 1 tháng sau văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 18 bị can liên quan đến vụ án khai thác, kinh doanh cát xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68. Đây là vụ án cát lậu gây rúng động cả nước khi Công ty Trung Hậu 68 (trụ sở tại TP.HCM) được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,5 triệu m3 cát để cung cấp cho 4 công trình giao thông trọng điểm nhưng đã khai thác đến 4,7 triệu m3, qua đó gian lận 3,2 triệu m3 cát.