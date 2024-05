'Qủa đấm thép' vào tội phạm xâm phạm sở hữu

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, trong năm 2022, tỷ lệ tội phạm xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm tài sản) được kéo giảm; so với năm 2021, số vụ án liên quan tội phạm xâm phạm sở hữu giảm 279 vụ.

Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự được kết nối trực tiếp với cơ quan công an các cấp TRẦN KHA

Đến năm 2023, tỷ lệ này tiếp tục được kéo giảm. Cụ thể, trong năm 2023 xảy 4.829 vụ án liên quan đến tội phạm xâm phạm sở hữu; so với cùng kỳ 2022, giảm 146 vụ (tương ứng 2,93%).

Sang quý 1/2024, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 811 vụ án liên quan đến tội phạm xâm phạm sở hữu, giảm 99 vụ so với cùng kỳ (tương ứng 10,88%).

Công an tuần tra 24/7, không giờ nghỉ

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho biết năm qua, tội phạm xâm phạm sở hữu còn diễn biến phức tạp. Để tiếp tục kéo giảm, hướng tới mục tiêu hạn chế tối đa loại tội phạm xâm phạm sở hữu, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo PC02 là lực lượng chủ công, phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự các quận huyện cùng góp sức điều tra, khám phá các vụ án.

Theo đó, tội phạm đường phố đa số có tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi như cướp, cướp giật, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng... đều được phân cấp theo dõi, quản lý ở địa phương.

"Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024, PC02 đã lập 10 tổ 363 tăng cường tuần tra, phối hợp với các tổ tuần tra quận huyện, TP.Thủ Đức để tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm xâm phạm sở hữu", trung tá Hưng nói.

Trưởng PC02 chia sẻ, các đơn vị địa phương thực hiện tuần tra 24/7, không có giờ nghỉ để tấn công, trấn áp tội phạm xâm phạm sở hữu. Mục tiêu của Công an TP.HCM là đánh mạnh, đánh trúng vào nơi tiêu thụ tài sản để cắt cầu, giảm cung, hạn chế tối đa loại tội phạm này.

"Lực lượng cảnh sát hình sự nhận nhiệm vụ đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự, trong đó đặc biệt là tội phạm đường phố, cướp và cướp giật. Chúng tôi sẽ làm việc không ngừng nghỉ để đấu tranh làm sao tiến dần đến kiểm soát, không để tình trạng này xảy ra", trung tá Nguyễn Thành Hưng thể hiện quyết tâm.

Ngoài ra, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương rà soát, yêu cầu các cơ sở kinh doanh cam kết không thu mua tang vật, xe không rõ nguồn gốc...

Hơn 30.000 "mắt thần" hỗ trợ giám sát an ninh trật tự

Bên cạnh lực lượng cảnh sát hình sự chính quy, tinh nhuệ thì sự phát triển của công nghệ thông tin cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ phá án của Công an TP.HCM.

Theo thống kê tháng 12.2023, TP.HCM đã được lắp đặt hơn 30.000 camera an ninh với hơn 4.200 đầu thu giám sát an ninh trật tự. Dữ liệu có được từ hệ thống camera dày đặc giúp lực lượng công an có cơ sở phòng ngừa, phát hiện kịp thời, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu.

Hiện mô hình camera giám sát tình hình an ninh trật tự do Công an TP.HCM duy trì đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Bắt nhanh Nguyễn Đăng Khoa gây ra vụ giết rồi phi tang xác nạn nhân ở TP.Thủ Đức CTV

Công an cùng người dân trấn áp tội phạm

Tại địa bàn Q.5, nhóm tội phạm đường phố cũng giảm, sau 1 năm triển khai thí điểm mô hình "Tổ nhân dân tuần tra" trên địa bàn từ tháng 8.2022, cùng với lực lượng công an, bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ, Tổ nhân dân tuần tra đã trực tiếp tham gia bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản.



Theo Công an Q.5, tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự trong 11 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xảy ra 132 vụ (giảm 99 vụ so với cùng kỳ của năm 2022), khám phá 104 vụ, tỷ lệ 78,79%.

Qua phân tích đánh giá, chiếm số lượng lớn chủ yếu vẫn là nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản xảy ra 95/132 vụ, chiếm 71,96%). Riêng án trộm cắp tài sản xảy ra 71 vụ (tăng 14 vụ so với cùng kỳ, tỷ lệ khám phá 80,28%).

Công an Q.5 cho biết, các đối tượng trước khi thực hiện hành vi cướp, cướp giật, trộm cắp chúng đã tìm hiểu kỹ quy luật sinh hoạt của "con mồi", hoặc lợi dụng sự mất cảnh giác của các gia đình, không người trông coi để cắt khóa đột nhập vào nhà lấy tài sản. Bên cạnh đó, đối tượng còn lợi dụng sơ hở của bảo vệ, nhân viên các cửa hàng để trộm xe gắn máy. Một số đối tượng chuyên nghiệp, bọn chúng còn tổ chức dàn cảnh đánh lạc hướng nhân viên để lấy trộm tài sản.

"Năm 2023, tình hình cướp giật tài sản giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (toàn quận chỉ xảy ra 23 vụ, giảm 9 vụ, khám phá 19 vụ, tỷ lệ 82,61%). Các đối tượng thường đi theo từng nhóm, có phân công vai trò cụ thể, rõ ràng, đối tượng thực hiện hành vi chủ yếu trên các tuyến đường lớn của quận, chúng nhắm vào chủ yếu là phụ nữ chạy xe gắn máy một mình, ngồi sau xe máy, tiến hành cướp, cướp giật tài sản", Công an Q.5 cho biết thêm.

Trong thời gian tới, Ban chỉ huy Công an Q.5 quán triệt các đơn vị nghiệp vụ chủ động công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, đặc biệt kéo giảm tội phạm đường phố.