Quá đỉnh: Du lịch Việt tăng trưởng gấp 4 lần mức trung bình toàn châu Á

Du lịch toàn cầu chững đà tăng trưởng

Theo báo cáo mới ban hành của Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism), những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến hoạt động du lịch toàn cầu. Dù vậy, du lịch quốc tế vẫn cho thấy sức chống chịu đáng kể khi ghi nhận 307 triệu lượt khách trong quý 1/2026, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng khách quốc tế toàn cầu năm 2025 và quý 1/2026 so với cùng kỳ năm 2025 ẢNH: CỤC DU LỊCH

Kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò của du lịch như một ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và nâng cao sinh kế cho cộng đồng trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn.

UN Tourism nhận định, khủng hoảng tại Trung Đông có thể làm mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế năm 2026 chỉ đạt từ 1 - 2%, thấp hơn dự báo ban đầu là 3 - 4%. Ngoài tác động trực tiếp đến các tuyến hàng không trong khu vực, giá dầu tăng cao và tình trạng thiếu nhiên liệu hàng không tại một số thị trường đang đẩy chi phí vận chuyển lên cao, làm giảm năng lực khai thác của các hãng hàng không và ảnh hưởng đến tâm lý du khách.

Trong bối cảnh đó, xu hướng lựa chọn các điểm đến gần nơi cư trú được dự báo sẽ gia tăng.

Theo đó, châu Âu tiếp tục là khu vực đón khách quốc tế lớn nhất thế giới với hơn 130 triệu lượt khách trong quý 1/2026, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Châu Phi cũng ghi nhận mức tăng trưởng 4%, châu Mỹ tăng 2%. Ngược lại, Trung Đông là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ xung đột địa chính trị khi lượng khách quốc tế sụt giảm 14%, cho thấy những thách thức mà ngành du lịch khu vực và toàn cầu đang phải đối mặt trong giai đoạn hiện nay.

Đáng chú ý, khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế 3% trong quý 1, thấp hơn kỳ vọng do sự phục hồi không đồng đều giữa các điểm đến.

Sau khi tăng mạnh 9% trong tháng 2, tốc độ tăng trưởng của khu vực giảm xuống còn 2% trong tháng 3, chủ yếu do ảnh hưởng của sự gián đoạn hàng không liên quan đến xung đột tại Trung Đông, khiến lượng khách đến Nam Á sụt giảm đáng kể. Xét theo tiểu vùng, châu Đại Dương tăng 9%, Đông Bắc Á tăng 5%, trong khi đáng chú ý Đông Nam Á chỉ tăng 1,1%.

Lượng khách quốc tế đến châu Á trong quý 1 mới đạt khoảng 89% mức của năm 2019. Kết quả này phản ánh tốc độ phục hồi của du lịch khu vực vẫn còn rất chậm, trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang bước sang giai đoạn tăng trưởng hậu đại dịch.

Việt Nam tỏa sáng

Trong bối cảnh ảm đạm của khu vực châu Á, du lịch Việt Nam tiếp tục nổi lên như một điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng 12,4% trong 3 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao gấp 4 lần mức tăng trưởng trung bình của khu vực châu Á.

Ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ khi liên tục lập kỷ lục đón khách quốc tế ẢNH: N.A

Đà tăng trưởng này không những được duy trì mà còn gia tăng trong 5 tháng đầu năm. Theo báo cáo của Cục Thống kê, chỉ riêng trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến nước ta đã ước đạt 1,78 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã cán mốc gần 10,6 triệu lượt người, tăng gần 15% so với cùng kỳ và chính thức thiết lập mức kỷ lục cho giai đoạn 5 tháng đầu chưa từng có trong lịch sử.

Kết quả ấn tượng này phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhìn nhận, kết quả tích cực này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố thuận lợi của điểm đến như môi trường an ninh, an toàn được bảo đảm, người dân thân thiện, môi trường kinh tế - xã hội ổn định cùng hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng và hấp dẫn.

Bên cạnh đó, tăng trưởng của du lịch Việt Nam còn phản ánh hiệu quả của các hoạt động xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường, chính sách tạo thuận lợi về thị thực và xuất nhập cảnh, cũng như việc tăng cường kết nối hàng không quốc tế. Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới còn nhiều biến động, kết quả này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt và duy trì đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch Việt Nam.



