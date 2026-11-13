Quả hồng tươi, hồng sấy khô và hồng treo gió loại nào giàu dinh dưỡng hơn?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết sự khác biệt lớn nhất giữa quả hồng tươi và các sản phẩm hồng đã qua chế biến nằm ở hàm lượng nước và mức độ cô đặc dinh dưỡng.

Hồng tươi giàu nước, vitamin C

Hồng tươi chứa khoảng 64 - 80% nước, cung cấp tương đối ít năng lượng, khoảng 70 - 127 kcal/100 g. Đây cũng là nguồn cung cấp vitamin C, với hàm lượng dao động khoảng 7,5 - 66 mg/100 g tùy giống, độ chín và điều kiện bảo quản.

Hồng tươi giàu nước, vitamin C ẢNH: LÊ CẦM

Nhờ hàm lượng nước cao, hồng tươi giúp bổ sung nước cho cơ thể, đồng thời cung cấp chất xơ và một số khoáng chất. Đây là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn đa dạng, đặc biệt với người cần kiểm soát năng lượng nạp vào.

Tuy nhiên, người ăn cần chú ý độ chín của quả. Quả hồng chưa chín kỹ thường chứa nhiều tannin hòa tan, tạo vị chát đặc trưng.

Hồng treo gió: Nhuận phế, giảm ho khan

Theo bác sĩ Châu Thị Anh, nhờ quá trình lên men tự nhiên và rút nước chậm, hồng treo gió hình thành lớp phấn trắng (thịt sương chứa mannitol). Lớp phấn này theo y học cổ truyền có tác dụng nhuận phế, giảm ho khan, dịu họng và hỗ trợ đường hô hấp. Hàm lượng chất xơ và kali cô đặc hỗ trợ hệ tiêu hóa và tim mạch tốt.

Thích hợp cho người cần bổ sung năng lượng nhanh, người già tiêu hóa kém, hoặc người muốn thưởng thức món ăn vặt lành mạnh.

Trong khi đó, hồng sấy khá tiện lợi, bảo quản lâu nhưng một số vitamin nhạy cảm với nhiệt (như vitamin C) đã bị phân hủy bớt.

Hồng treo gió và hồng sấy khô ẢNH: L.C TẠO BỞI GPT

Nên ăn loại nào, lượng ăn mỗi ngày bao nhiêu là đủ?

Ưu tiên sử dụng hằng ngày: Hồng tươi là lựa chọn an toàn và cân bằng nhất cho thực đơn thường nhật nhờ chỉ số tải lượng đường huyết (Glycemic Load) thấp hơn hẳn so với hồng sấy. Có thể ăn 1- 2 quả/ngày.

Ưu tiên cho dịp thưởng thức, bổ dưỡng nhẹ: Hồng treo gió là lựa chọn tuyệt vời thay thế các loại bánh kẹo công nghiệp, nhờ hoàn toàn không chứa đường tinh luyện hay chất bảo quản nhân tạo. Tối đa 1 quả/ngày (khoảng 35 - 50 g). Do đã bị rút nước, đường và năng lượng bị cô đặc gấp 3 - 4 lần, ăn nhiều dễ làm tăng đường huyết đột ngột và tích mỡ.

Với người bệnh tiểu đường ưu tiên hồng tươi thay vì hồng khô. Nếu ăn hồng treo gió, chỉ dùng tối đa 1/2 - 1 quả/ngày và ăn kèm với chất béo tốt (hạnh nhân, óc chó) để làm chậm hấp thu đường và tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị.