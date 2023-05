Quách Ngọc Tuyên: Tôi học nhiều điều khi ngồi cánh gà xem Hoài Linh, Chí Tài diễn

Quách Ngọc Tuyên tiết lộ giai đoạn khó khăn trước khi nổi tiếng, từng có ý định bỏ nghề Chụp màn hình

Quách Ngọc Tuyên sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Anh bắt đầu mê nghề diễn viên từ khi còn học cấp 2, chỉ với suy nghĩ đơn giản rằng "nếu cô chú, bạn bè thấy mình trên tivi thì đã lắm, ba mẹ sẽ hạnh phúc lắm". Đến khi học hết lớp 12, nam diễn viên quyết định thi vào trường sân khấu nhưng năm đầu tiên may mắn không đến với anh. "Sau khi thi rớt, tôi mới nộp hồ sơ đi làm công nhân. Đợt đó tôi với mẹ xin ba ít tiền đổ xăng rồi chạy từ Long An lên TP.HCM để phỏng vấn. Cuối cùng phỏng vấn tôi cũng rớt. Mà may mắn là tôi rớt phỏng vấn đó chứ nếu đậu thì giờ chắc tôi đang làm ở nhà máy, xí nghiệp chứ không được làm diễn viên đâu", anh nhớ lại.

Đến năm thứ hai, nam diễn viên quê Long An thi lại và đậu vào trường sân khấu. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, Quách Ngọc Tuyên kể anh phải tự đi làm để có tiền trang trải cuộc sống cũng như việc học. Nam diễn viên tự hào khi tự lập từ sớm, tự xoay xở hết tất cả mọi thứ từ tiền nhà trọ, tiền ăn, học phí...

Trung Dân bất ngờ khi Quách Ngọc Tuyên tiết lộ từng có thời gian đi làm khán giả ngồi coi gameshow ở trường quay để kiếm tiền Chụp màn hình

Diễn viên Vi Cá tiền truyện chia sẻ: "Từ năm thứ nhất tôi đã ra ngoài đi làm, bất kể việc gì có tiền tôi đều làm để xoay xở. Tôi từng có thời gian đi làm khán giả coi gameshow, một số được tầm 15.000 - 20.000 đồng, quay suốt mấy số ngồi cả buổi vậy đó. May mắn đến đầu năm 3 thì tôi được anh Hữu Lộc gọi về sân khấu Nụ cười mới để diễn. Thời điểm đó mình hạnh phúc lắm. Tôi nhớ hoài luôn là mình cứ ở trong cánh gà nhìn anh Hữu Lộc, Chí Tài, Hoài Linh, má Kim Ngọc... diễn ngoài sân khấu. Hầu như tuồng nào cũng vậy, chưa tới cảnh của mình đóng là tôi ngồi đó xem. Mình xem anh chị diễn thế nào, mình tự nghĩ nếu mình được đóng vai đó thì có làm tốt được như vậy không. Nói chung tôi học được nhiều thứ ở đó, học được ở các anh chị rất nhiều".

Nói về quyết định lấn sân làm web-drama, Quách Ngọc Tuyên tiết lộ dự án đầu tiên anh đầu tư hơn 1 tỉ đồng. Dù doanh thu từ YouTube không nhiều nhưng bù lại, anh được rất nhiều thứ. Từ đó, cái tên Quách Ngọc Tuyên được nhiều người biết đến, anh được các nhà sản xuất biết đến và mời nhiều show diễn hơn.

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ ước mơ xây được căn nhà cho ba mẹ ở quê Chụp màn hình

Hiện tại ngoài sản xuất phim, diễn viên 8X còn kinh doanh ẩm thực. Quách Ngọc Tuyên cho biết may mắn công việc kinh doanh thuận lợi, được khán giả ủng hộ nên có nguồn thu để tái đầu tư vào các sản phẩm nghệ thuật.

Anh chia sẻ thêm: "Hiện tại kinh tế của tôi không còn khó khăn như ngày xưa nhưng tôi vẫn muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình. Ước mơ lớn nhất của tôi là một căn nhà cho ba mẹ ở quê nhưng hiện tại chưa làm được. Có nhiều nguyên nhân mình không hiểu tại sao nữa, lúc tôi cầm tiền về để xây thì ba lại không cho, ba nói thời điểm này chưa hợp, không xây được. Rồi có lúc tôi lại cần tiền để làm phim hay mua cái gì đó nên đến giờ vẫn chưa xây được cho ba mẹ nhà mới. Tôi đang cố gắng trong năm nay hoặc năm sau phải cố gắng kiếm tiền xây nhà cho ba mẹ".