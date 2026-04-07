Quách Tấn An cân nhắc việc giải nghệ

Việc Quách Tấn An rời TVB vào cuối năm 2025 đã khiến không ít khán giả bất ngờ. Trước đó, nam diễn viên không hề tiết lộ ý định này. Dù duy trì hợp đồng theo từng dự án và vẫn có tác phẩm lên sóng, nhưng ở thời điểm hiện tại, việc tài tử sớm trở lại với phim ảnh được cho là không cao khi chính anh bày tỏ mong muốn tạm thời quay về cuộc sống cá nhân.

Sau khi rời TVB, Quách Tấn An hiện đang là giám đốc điều hành tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực tiêu dùng, sức khỏe và làm đẹp

Rời TVB, Quách Tấn An cân nhắc dừng đóng phim

Quách Tấn An hiện tại đang giữ vai trò giám đốc điều hành của một công ty liên quan đến lĩnh vực tiêu dùng sức khỏe và làm đẹp. Khối lượng công việc lớn khiến anh gần như không có nhiều thời gian rảnh để tự do sắp xếp lịch trình cá nhân. Gần đây, nam diễn viên hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện công khai. Dù đã ngoài 61 tuổi, anh vẫn giữ được phong độ đáng ngưỡng mộ với mái tóc đen dày, làn da săn chắc. Dù vùng mắt đã xuất hiện nếp nhăn, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến ngoại hình tổng thể.

Trong sự kiện mới đây, Quách Tấn An lựa chọn trang phục giản dị với áo thể thao kết hợp quần jeans. Vóc dáng không có dấu hiệu tăng cân, được cho là nhờ thói quen tập luyện thể thao đều đặn. Do chương trình liên quan đến động vật, nam diễn viên còn mang theo những chú chó cưng của gia đình. Một trong số đó là món quà sinh nhật anh dành tặng con gái 15 tuổi Quách Dĩ Nhã. Anh cho biết khi đưa thú cưng về nhà, đã dặn dò con phải có trách nhiệm chăm sóc.

Công ty của Quách Tấn An chuyên bán các sản phẩm như thực phẩm chức năng và chăm sóc sức khỏe. Công việc bận rộn này cũng là lý do khiến anh bỏ ngỏ khả năng trở lại diễn xuất

Tuy nhiên, theo chia sẻ của Quách Tấn An, con gái anh chưa duy trì được việc này lâu dài và phần lớn việc chăm sóc thú cưng vẫn do anh đảm nhận. Dù có phần thất vọng, anh cho biết điều này cũng nằm trong dự đoán. Dẫu vậy, việc nuôi thú cưng lại giúp mối quan hệ giữa hai cha con trở nên gắn bó hơn. Con gái anh cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống thường ngày, góp phần thu hẹp khoảng cách vốn có giữa hai người.

Ngoại hình trẻ trung, phong cách giản dị của nam diễn viên tại sự kiện mới đây Ảnh: Wen Wei Po

Nam diễn viên thừa nhận bản thân không phải là người cha quá nghiêm khắc, nhưng trong mắt con, anh từng khá khó gần. Hiện tại, mối quan hệ đã được cải thiện, điều này khiến anh cảm thấy hài lòng.

Khi được hỏi về kế hoạch sắp tới, Quách Tấn An cho biết sẽ tập trung phần lớn thời gian cho công việc tại công ty. Với vai trò lãnh đạo, anh cần chịu trách nhiệm cho các quyết định quan trọng cũng như đảm bảo quyền lợi cho nhân viên, do đó khó có thể phân tâm sang lĩnh vực khác.

Về việc đóng phim, nam diễn viên chia sẻ thỉnh thoảng vẫn có cảm hứng và nếu gặp kịch bản phù hợp, anh có thể cân nhắc. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn thừa nhận nghề diễn viên mang tính bị động, đây cũng là một trong những lý do khiến anh quyết định rời TVB trước đó.

Hiện tại, Quách Tấn An không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ mong có thời gian nghỉ ngơi vì việc quay phim khá vất vả và thể lực không còn như trước. Khi được hỏi liệu có trở lại màn ảnh sau thời gian nghỉ hay không, anh cho biết vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Nam diễn viên cũng không loại trừ khả năng sẽ không tiếp tục đóng phim trong tương lai. Nếu điều này trở thành sự thật, đây chắc chắn sẽ là điều đáng tiếc đối với người hâm mộ, bởi diễn xuất của anh luôn được đánh giá cao và có lượng khán giả trung thành.

Bên cạnh công việc kinh doanh, Quách Tấn An còn thành lập một đội quần vợt và thường xuyên tham gia thi đấu tại Trung Quốc đại lục. Các hoạt động này chủ yếu mang tính chất thiện nguyện, kết hợp thể thao với đóng góp cho cộng đồng.