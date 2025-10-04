Quách Tấn An gây tranh cãi khi đóng phim tình cảm với bạn diễn kém 31 tuổi

Giống như ngoài đời, tác phẩm mới có sự tham gia của ngôi sao gạo cội TVB Quách Tấn An (sinh năm 1964) và Hoa hậu Hồng Kông 2018 - Trần Hiểu Hoa (sinh năm 1995) xoay quanh chuyện tình chênh lệch tuổi tác đầy kịch tính, tạo nên nhiều tò mò cho khán giả, Sohu đưa tin ngày 4.10.

Mối tình màn ảnh chênh lệch tới 31 tuổi

Để xây dựng câu chuyện tình cảm đặc biệt này một cách hợp lý, giám chế Lâm Chí Hoa đã đưa ra quy định khắt khe trước khi phim khởi quay: Quách Tấn An và Trần Hiểu Hoa trong phim tuyệt đối không có cảnh thân mật quá mức, đặc biệt cấm cảnh hôn môi. Ngay cả trong phân đoạn đám cưới, hai nhân vật chỉ thể hiện sự gần gũi bằng một cái hôn nhẹ lên má.

Theo tiết lộ của giám chế, trong thời gian ghi hình Kim Thức Sâm Lâm, Trần Hiểu Hoa từng nảy sinh cảm xúc đặc biệt dành cho đàn anh Quách Tấn An.

Màn thể hiện của Quách Tấn An và Trần Hiểu Hoa trong Kim Thức Sâm Lâm gây nhiều tranh cãi vì chênh lệch tuổi tác ẢNH: TVB

Trong một cuộc phỏng vấn, Trần Hiểu Hoa bật cười chia sẻ: "Thời điểm đó, chắc chắn là tôi rất thích anh ấy". Nữ diễn viên cũng bày tỏ sự biết ơn khi Quách Tấn An đã hướng dẫn cô nhiều kinh nghiệm diễn xuất theo phong cách trừu tượng, giúp cô nhanh chóng hóa thân vào nhân vật, đồng thời biết cách "thoát vai" sau khi quay.

Trần Hiểu Hoa chia sẻ: "Tôi rất thích nghe anh An trò chuyện về diễn xuất. Anh ấy diễn giải mọi thứ bằng cách khá trừu tượng, người khác có thể khó hiểu, nhưng tôi lại rất thích. Mỗi lần bàn bạc, tôi có cảm giác cả thế giới chỉ còn hai chúng tôi. Anh ấy đã cho tôi năng lượng, không gian sáng tạo và trí tưởng tượng để xây dựng nhân vật. Tôi thực sự cảm động và biết ơn".

Tạo hình của Quách Tấn An trong phim. Nam diễn viên kỳ cựu thừa nhận phải nỗ lực nhiều để cảnh quay không trở nên khiên cưỡng khi đóng cặp cùng mỹ nhân kém 31 tuổi ẢNH: TVB

Trang Sing Tao nhận định mối quan hệ "chênh lệch thế hệ" giữa Quách Tấn An và Trần Hiểu Hoa trong Kim Thức Sâm Lâm là "cấp độ khó 10" về diễn xuất, bởi cả hai phải đối mặt với áp lực kỳ vọng lớn từ khán giả cũng như sự khác biệt cảm xúc rõ rệt.

Nhằm hạn chế phản đối, Quách Tấn An và Trần Hiểu Hoa chỉ thể hiện tình cảm tối đa bằng một nụ hôn má nhẹ ẢNH: TVB

Không ít khán giả cho rằng khi hai diễn viên vào cảnh tình cảm, sự đối lập "già - trẻ" có thể hiện lên khá rõ, khiến mạch phim đôi lúc trở nên gượng gạo. Thậm chí có ý kiến thẳng thắn: "Nam chính có thể lớn tuổi, nhưng không nên quá già để trông như bố và con". Ngoài ra, một bộ phận người xem còn hoài nghi rằng nếu không đủ ăn ý, mối tình trên màn ảnh sẽ khó thoát khỏi cảm giác gượng ép.

Tuy nhiên, bên cạnh những tranh cãi, vẫn có nhiều khán giả ủng hộ và khen ngợi. Họ đánh giá cao nỗ lực của ê kíp sản xuất khi dám khai thác đề tài tình yêu vượt rào cản tuổi tác, đồng thời ghi nhận sự tinh tế trong diễn xuất của Quách Tấn An, giúp mạch tình cảm giữa hai nhân vật trở nên tự nhiên, bớt khiên cưỡng.

Về phía mình, Quách Tấn An cũng thừa nhận khoảng cách tuổi tác là thách thức không nhỏ. Anh và Trần Hiểu Hoa đã phải trao đổi kỹ lưỡng trước mỗi cảnh quay để tìm ra cách thể hiện vừa đủ, tạo cảm xúc chân thực mà không bị lố.