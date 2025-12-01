Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Quách Tấn An rời TVB sau hàng chục năm gắn bó

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
01/12/2025 18:22 GMT+7

Gần đây, TVB chứng kiến hàng loạt nghệ sĩ kỳ cựu rời khỏi đài. Sau khi nữ diễn viên gạo cội La Lan (91 tuổi) biến mất khỏi danh sách nghệ sĩ TVB, đến hôm nay, Quách Tấn An cũng bị gỡ tên khỏi hệ thống.

Sohu đưa tin hôm 30.11, Quách Tấn An - nam diễn viên từng 3 lần đoạt giải Thị đế đã âm thầm chấm dứt hợp đồng với đài truyền hình TVB sau nhiều năm hợp tác. Thông tin này khiến đông đảo khán giả tiếc nuối, lo ngại sẽ không còn thấy anh cạnh tranh cho danh hiệu Thị đế lần thứ 4.

Tạm gác diễn xuất để tập trung kinh doanh

Trong buổi phỏng vấn với truyền thông Hồng Kông, Quách Tấn An chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi hiểu vì sao mọi người lại cảm thấy tiếc! Làm nghệ sĩ nhiều năm, điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là có quyền lựa chọn. Mỗi con đường đều do mình quyết định, đó là điều tuyệt vời nhất. Tôi hy vọng có thể gặp khán giả ở nhiều vai trò khác nhau trong thời gian tới".

Quách Tấn An rời TVB sau hàng chục năm gắn bó - Ảnh 1.

Trong suốt sự nghiệp, Quách Tấn An đã 3 lần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị đế) của TVB - một thành tích hiếm có, giúp anh được xem là "ông vua rating"

Ảnh: Weibo Quách Tấn An

Khi được hỏi liệu rời TVB có đồng nghĩa với việc tập trung hoàn toàn cho kinh doanh, nam diễn viên cho biết: "Tôi sẽ không chỉ làm một việc. Nếu có bộ phim phù hợp tìm đến, tôi vẫn sẽ cân nhắc tham gia".

Đối với kế hoạch sắp tới, Quách Tấn An tỏ ra khá kín tiếng, chỉ hé lộ: "Khi thời điểm thích hợp, tôi tự khắc sẽ chia sẻ". Còn lý do rời đài, anh chỉ nói lấp lửng: "Tôi xin phép không tiết lộ, mọi người cứ thử đoán xem".

Được biết, Quách Tấn An không chỉ nổi tiếng với diễn xuất đầy cảm xúc mà còn có năng lực kinh doanh ấn tượng. Anh từng công khai thừa nhận sẽ giảm bớt khối lượng công việc trong ngành giải trí để dành thời gian phát triển hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, anh còn là một nhà đầu tư bất động sản giàu kinh nghiệm, sở hữu nhiều căn hộ và tài sản thương mại với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đô la Hồng Kông.

Quách Tấn An rời TVB sau hàng chục năm gắn bó - Ảnh 2.

Kim Thức Sâm Lâm là tác phẩm cuối cùng Quách Tấn An làm việc dưới trướng TVB. Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ La Lan, La Tử Dật, Hoa hậu Hồng Kông 2018 Trần Hiểu Hoa

Ảnh: TVB

Sau khi thông tin rời TVB được lan truyền, La Tử Dật - bạn diễn của Quách Tấn An trong bộ phim mới Kim Thức Sâm Lâm, đã lên tiếng: "Tôi tin rằng anh ấy đã có kế hoạch riêng và chắc chắn sẽ tiếp tục làm diễn viên. Ngành giải trí vốn nhỏ, tôi tin rằng rồi chúng tôi vẫn sẽ có cơ hội hợp tác trong những dự án khác. Tôi rất mong điều đó vì tôi học được rất nhiều từ anh ấy. Anh ấy là người có ảnh hưởng lớn trên con đường diễn xuất của tôi, vừa là người hướng dẫn, vừa là một tiền bối tuyệt vời".

Nữ diễn viên Trần Hiểu Hoa, một bạn diễn khác trong Kim Thức Sâm Lâm, cũng bày tỏ cảm xúc: "Bộ phim đó đã cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá. Tôi biết ơn và may mắn khi được hợp tác cùng anh Quách. Dù anh chọn hướng đi nào, tôi cũng luôn ủng hộ và chúc phúc. Hy vọng tương lai chúng tôi sẽ có cơ hội làm việc chung thêm một lần nữa".

Quách Tấn An Hồng Kông TVB
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
