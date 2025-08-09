Quách Thiện Ni xuất hiện bên chồng, dập tắt tin đồn ly hôn

Theo HK01, nghi vấn nảy sinh từ khi Quách Thiện Ni đưa con gái Kylie đi du lịch Việt Nam nhưng lại đăng ảnh không có sự xuất hiện của chồng. Sau 14 năm chung sống, hôn nhân của nữ diễn viên và Chu Thiếu Kiệt một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng.

Tuy nhiên, Quách Thiện Ni đã khéo léo dập tắt mọi nghi ngờ bằng một video được đăng trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại chuyến đi Bắc Kinh của gia đình ba người. Thay vì lên tiếng phủ nhận, cô chọn cách thể hiện tình cảm gia đình qua những hành động thực tế.

Quách Thiện Ni đã khéo léo dập tắt mọi nghi ngờ rạn nứt bằng một video được đăng trên mạng xã hội ẢNH: HK01

Video mở đầu với hình ảnh Chu Thiếu Kiệt ân cần che nắng cho vợ bằng tay mình. Hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế này cho thấy sự quan tâm và lo lắng hết mực mà anh dành cho vợ. Con gái Kylie cũng được nhận xét là "bản sao nhí" của mẹ, thừa hưởng nét đẹp từ cả Quách Thiện Ni và Chu Thiếu Kiệt.

Đoạn video cũng tiết lộ một góc khác của Chu Thiếu Kiệt - một người đàn ông của gia đình. Anh đã tự tay vào bếp nấu nướng, thể hiện kỹ năng thái cà chua điêu luyện. Khoảnh khắc giản dị mà ấm áp này đã cho thấy một cuộc sống hôn nhân bình yên và hạnh phúc.

Nàng hậu lấy chồng nghèo và cái kết viên mãn

Quách Thiện Ni sinh năm 1974, từng là một trong những ngôi sao được TVB o bế nhất sau khi đăng quang Hoa hậu Hồng Kông năm 1999. Cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm kinh điển như Cỗ máy thời gian, Trường Bình công chúa, Ngưu Lang Chức Nữ, Lạc thần, Đội điều tra đặc biệt... Dù sự nghiệp từng gặp sóng gió, Quách Thiện Ni vẫn mạnh mẽ đối diện với mọi biến cố.

Năm 2011, Quách Thiện Ni kết hôn với Chu Thiếu Kiệt, một huấn luyện viên võ thuật và đạo diễn kém cô 6 tuổi. Từng là Hoa hậu Hồng Kông và ngôi sao hạng A của TVB, cuộc hôn nhân của cô với một người xuất thân từ gia đình nông dân, có sự chênh lệch lớn về danh tiếng và tài chính, đã trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Chu Thiếu Kiệt thậm chí còn bị mang tiếng là "ăn bám vợ". Tuy nhiên, bất chấp mọi lời xì xào, cặp đôi vẫn chào đón con gái đầu lòng một năm sau đó, xây dựng tổ ấm hạnh phúc và chứng minh tình yêu của họ vượt qua mọi định kiến.

Trong quá khứ, Quách Thiện Ni từng nhiều lần khoe cuộc sống hạnh phúc bên chồng, chia sẻ rằng bạn đời luôn đem đến cho cô cảm giác an toàn, tin cậy ẢNH: HK01

“Ở bên chồng, anh ấy cho tôi cảm giác an toàn rất lớn. Tôi không phải lo lắng rằng anh ấy sẽ ngoại tình. Tôi nghĩ đó là mối lo lớn nhất khi một người phụ nữ tìm kiếm một người chồng, cộng thêm chúng tôi thường xuyên xa nhau. Nhưng anh ấy luôn khiến tôi tin tưởng”, sao phim Ngưu Lang Chức Nữ chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.