'Quái kiệt' cải lương Bo Bo Hoàng tuổi 79: Không bệnh, không nợ đã là hạnh phúc

Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng (bìa phải) vẫn minh mẫn ở tuổi 79, yêu đời và bằng lòng với cuộc sống hiện tại

Kênh YouTube Ngũ long du ký vừa đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc gặp gỡ đầy xúc động với nghệ sĩ Bo Bo Hoàng. Trong buổi trò chuyện thân tình, bà khiến các nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung không khỏi ngưỡng mộ bởi sự minh mẫn, nhanh nhẹn và nguồn năng lượng tích cực ở tuổi xấp xỉ 80. Từ thần thái đến cách nói chuyện, nữ nghệ sĩ vẫn toát lên sự lạc quan, yêu đời hiếm có.

50 năm làm mũ mão, giữ lửa đam mê cải lương

Hiện không còn đứng trên sân khấu biểu diễn, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng chọn gắn bó với "nghề tay trái" đã theo mình suốt nửa thế kỷ là làm mũ mão, phục trang cho các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Nhờ công việc này, bà có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Qua từng chiếc mũ mão, từng bộ trang phục do chính tay mình thực hiện, Bo Bo Hoàng gửi gắm tâm huyết và sự trân trọng đối với mỗi nhân vật mà đồng nghiệp hóa thân trên sân khấu. "Tôi làm nghề này cũng đã 50 năm rồi. Ban đầu mình làm để biểu diễn, rồi từ từ sống được nhờ nghề này. Tôi hạnh phúc với công việc này và làm một cách say mê, khi đã tập trung làm thì mọi chuyện đều bị gạt sang một bên", bà chia sẻ.

Ở tuổi 79, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng cho biết bà "được Tổ đãi" nên vẫn khỏe mạnh, thậm chí không bị đau xương khớp hay mắc bệnh nền. Điều khiến nhiều người cảm phục hơn cả là tinh thần sống biết đủ, an nhiên trước mọi hoàn cảnh. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Tôi không có bệnh trong người, không nợ tiền thì còn mong muốn gì nữa. Bây giờ tôi vẫn còn được làm việc, kiếm được tiền. Tôi hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống như thế này. Nhiều người không biết thấy tội nghiệp cho tôi, nhưng tôi bằng lòng với những gì mình đang có. Như vậy là đủ rồi, chứ cứ mong cầu hoài không biết khi nào mới hết. Nhiều nghệ sĩ bây giờ còn phải ở nhà trọ, tôi có nhà mà sao chê nó nhỏ được. Cuộc sống này của tôi đã hơn rất nhiều người rồi".

Trong dịp ghé thăm, nhóm Ngũ long du ký đã gửi tặng bà một khoản tiền nhỏ cùng chút quà của các nhà hảo tâm. Trước tình cảm ấy, nữ nghệ sĩ xúc động: "Tôi quá trân trọng và hạnh phúc khi mọi người còn nhớ đến. Những món quà này dù nhiều dù ít không quan trọng, cái chính là mình còn được nhớ đến. Tôi cảm ơn khán giả đã còn nhớ đến em bé Bo Bo ngày nào".

Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng tên thật Lê Thị Hoàng, sinh năm 1948 trong gia đình có cha mẹ là chủ gánh hát cải lương tại TP.HCM. Từ năm 8 tuổi, bà vào vai bé Bo Bo trong vở Tiếng trống sang canh, từ đó nghệ danh Bo Bo Hoàng ra đời. Với tài năng và dấu ấn riêng trên sân khấu, bà được xem là một "quái kiệt" của cải lương, từng đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1965 với vai cô Đào trong vở Tiếng súng một giờ khuya.