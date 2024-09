Qualcomm quyết tâm hạ gục đối thủ Intel

Theo Digitaltrends, chip Snapdragon X Plus mới của Qualcomm được cắt giảm số lõi từ 12 của Snapdragon X Elite xuống còn 8 như là cách để công ty hạ gục đối thủ cạnh tranh từ Intel. Qualcomm cho biết những thiết bị đi kèm chip Snapdragon X Plus hiện đã có sẵn để mua kể từ bây giờ.



Snapdragon X Plus 8 lõi hứa hẹn mang đến cho thị trường những mẫu laptop Copilot+ có giá từ 700 đến 900 USD ẢNH: QUALCOMM

Tuy số lõi đã giảm so với con số ban đầu là 10 trên biến thể gốc nhưng Snapdragon X Plus 8 lõi vẫn được sản xuất trên quy trình 4nm. Theo Qualcomm, chip có thể đạt tốc độ đa lõi lên đến 3,4 GHz và có thể tăng tốc lõi đơn lên tới 4 GHz. Quan trọng là chip vẫn đi kèm bộ xử lý thần kinh (NPU) với công suất 45 TOPS. Laptop có chip này cũng cung cấp thời lượng pin tuyệt vời, điều đã được thể hiện trên laptop như Dell XPS 13 9345 mới ra mắt.

Mặc dù Snapdragon X Plus mới có thể yếu hơn Snapdragon X Plus 10 lõi và Snapdragon X Elite 12 lõi, Qualcomm cho biết nó vẫn mạnh hơn nhiều so với đối thủ. Theo đó, chip mang lại hiệu suất đa lõi ở mức 15W tốt hơn 108% so với Intel Core Ultra 5 125U, trong khi hiệu suất lõi đơn ở mức 6W tốt hơn 40% so với AMD Ryzen 5 8640U. Qualcomm thích sử dụng các số liệu hiệu quả này nhằm thể hiện một số mức công suất nhất định mà chip mới của họ có thể mang lại.

Danh sách các chip Snapdragon X series hướng đến Copilot+ PC ẢNH: QUALCOMM

Hiệu suất không phải là điểm thu hút chính ở Snapdragon X Plus 8 lõi khi Qualcomm cho biết chip mới cho phép laptop Copilot+ có giá khoảng từ 700 đến 900 USD. Đó chỉ là mục tiêu "có thể" mà Qualcomm hướng đến bởi trong thực tế, hai laptop đi kèm chip này là Asus Vivobook S 15 và ProArt PZ13 được bán với giá tương ứng là 899 USD và 1.099 USD.

Ngay cả khi một số ít laptop có thể xuống mức 700 USD cũng mang lại cho Qualcomm một lợi thế lớn so với các sản phẩm đối thủ cạnh tranh từ Apple. Trong khi người dùng phải chi 1.000 USD cho MacBook Air M2 đã cũ, việc cung cấp laptop Copilot+ với RAM 16 GB (yêu cầu) ở mức giá thấp hơn hứa hẹn tạo ra một bước đột phá trên thị trường chính thống.

Được biết, một số thương hiệu nổi tiếng như Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo và Samsung đều đã xem xét cung cấp Snapdragon X Plus 8 lõi trên các mẫu laptop mới của mình.