Dù chỉ là một bảng hiệu nhỏ trong con hẻm, quán của bà Nguyễn Thị Nghĩa vẫn luôn đông khách. Nhiều người gắn bó với những món ăn vặt ở đây từ thuở cấp ba, rồi đến đại học, đi làm… như một thói quen thân thuộc.

Quán ăn vặt ‘đọc rap tính tiền’ sắp đóng cửa: ‘Mệt lắm rồi, mình cũng phải nghỉ ngơi’

Cứ mỗi khi bà chủ đọc xong hóa đơn, thực khách lại ồ lên, xuýt xoa. Còn bà chỉ mỉm cười, gật đầu nhẹ, như chuyện hiển nhiên phải vậy.

Thế nhưng những khoảnh khắc quen thuộc ấy sẽ sớm khép lại, khi quán chuẩn bị nói lời chia tay với thực khách sau nhiều năm gắn bó.

Bà chủ nổi tiếng với phong cách tính tiền như đọc rap siêu nhanh, siêu đúng ẢNH: NGỌC NGỌC

Quán ăn bình thường đông đúc, từ lúc có tin sắp đóng cửa, khách kéo đến nhiều hơn. Trong đó, có những khách đã ăn mấy chục năm nhưng lâu chưa ghé nay tìm về quán ôn lại kỷ niệm xưa, có cả những khách lần đầu tìm tới vì tò mò. Càng về chiều tối, lượng người tìm tới ngày càng đông đúc, ngồi kín bán khiến bà chủ cùng người phụ tất bật làm không kịp nghỉ tay.