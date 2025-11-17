Từ nhà ven kênh đến chung cư, người dân TP.HCM ám ảnh bởi sụt lún

Đây chính là hiện trạng của một chung cư ở P.Phú Định, TP.HCM. Theo cư dân sinh sống tại đây, tình trạng sụt lún đã kéo dài nhiều năm và ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của họ.

Theo bà Phương Dung, tình trạng sụt lún đã khiến nền nhà bị nứt toác ẢNH: SẦM ÁNH

Theo bà Phương Dung, bà đã về đây sinh sống từ năm 2006. Hiện toàn chung cư có 36 hộ dân. Qua thời gian, nhiều hạng mục xuống cấp nặng nề, đặc biệt là nứt tường và sụt lún.

Bà Dung chia sẻ, nhiều vị trí lún sâu gây nguy hiểm, từng có trường hợp người chạy xe qua bị té ngã. Đặc biệt, điều khiến họ lo lắng nhất là nguy cơ sụp, lún bất ngờ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Tường bị thấm dột đã trở thành nỗi lo lắng thường trực của nhiều cư dân chọn sống tại chung cư ẢNH: SẦM ÁNH

Không chỉ tại P.Phú Định, tình trạng sụt lún còn diễn ra tại nhiều khu vực khác của TP.HCM. Tại một chung cư thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ, người dân cho biết mỗi năm họ đều chứng kiến cảnh sụt lún ngày càng nghiêm trọng.

Vấn đề sụt lún không chỉ xảy ra tại những khu chung cư mà còn xuất hiện tại những khu vực ven sông, khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở.

Tại xã Nhà Bè, TP.HCM, những hộ dân sinh sống ven kênh luôn phải đối mặt với nỗi lo về sạt lở, sụt lún và ngập.

Theo Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam, giai đoạn 2005 - 2017, TP.HCM lún trung bình gần 2 cm/năm, tổng cộng hơn 23 cm trong 12 năm. Một số khu vực vượt 10 cm chỉ trong 10 năm, với tổng diện tích bị hạ thấp địa chất lên đến 239 km2.

Một số nhà dân đã gặp phải tình trạng sụt lún trong nhiều năm qua ẢNH: SẦM ÁNH

Năm 2016, Chính phủ yêu cầu tiếp tục quan trắc lún phục vụ quy hoạch và đo lặp thủy chuẩn hạng II. Giai đoạn 2005 - 2015, nhiều khu vực tại TP.HCM lún trên 10cm, tổng diện tích bị ảnh hưởng 239km², tập trung tại huyện Bình Chánh, Q.Bình Tân, Q.8, Q.7, Q.2, Q.12, Q.Thủ Đức và huyện Nhà Bè cũ.

Quan trắc hàng năm tiếp tục ghi nhận tốc độ lún gia tăng. Đến năm 2019, TP.HCM triển khai dự án “Xác định lại cao độ hệ thống mốc độ cao bị sụt lún”, ngoài các vùng lún đã công bố, còn xuất hiện lún cục bộ tại huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, Quận 9 cũ.

Sụt lún đang trở thành thách thức lớn với một đô thị phát triển nhanh như TP.HCM. Từ việc xuống cấp công trình nhà ở, nguy cơ mất an toàn điện, cho đến ảnh hưởng của ngập úng và hạ tầng kỹ thuật. Tất cả đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quy hoạch tổng thể, giám sát địa chất và có giải pháp can thiệp kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân.