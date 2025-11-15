Sạt lở ở TP.HCM - Kỳ 2: Dân Nhà Bè sống cùng ngập, lo sạt lở và sụt lún nhà

Tại khu vực xã Nhà Bè, TP.HCM, nhiều người dân luôn ám ảnh bởi vấn đề ngập và nỗi lo về sạt lở mỗi khi bước vào mùa mưa và triều cường dâng cao.

Ông Trần Ngọc Phong Linh, người dân sống ngay cạnh khu vực bờ kè bên chân cầu Phước Lộc, xã Nhà Bè cho hay, do ngôi nhà ông cách không xa bờ sông nên việc sạt lở là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, không chỉ là nỗi lo về tường nhà bị nứt, ngập gây hư hại đồ đạc, ông Linh còn chia sẻ về vấn đề sụt lún quanh khu vực. Mỗi đợt triều cường dâng, nước ngập vào tận nhà, kéo theo nguy cơ tường nứt, nền sụt, đồ đạc hư hại.

Thực tế, không chỉ riêng Nhà Bè, mà nhiều khu vực ven sông, ven kênh của TP.HCM cũng đang đối mặt với thách thức tương tự: sạt lở, ngập úng và sụt lún đô thị. ẢNH: SẦM ÁNH

Thực tế, không chỉ riêng Nhà Bè, mà nhiều khu vực ven sông, ven kênh của TP.HCM cũng đang đối mặt với thách thức tương tự: sạt lở, ngập úng và sụt lún đô thị. Nguyên nhân được cho là do tác động tổng hợp của triều cường, mưa lớn, quá trình đô thị hóa nhanh và việc khai thác nước ngầm trong thời gian dài.

Theo Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam, giai đoạn 2005 - 2017, TP.HCM lún trung bình gần 2 cm/năm, tổng cộng hơn 23 cm trong 12 năm. Một số khu vực vượt 10 cm chỉ trong 10 năm, với tổng diện tích bị hạ thấp địa chất lên đến 239 km2.

Khu vực ven sông tại TP.HCM thường là những vị trí hay xuất hiện các điểm sạt lở ẢNH: CHUNG PHÁT

Mặc dù nền nhà đã được nâng lên nhiều lần, thế nhưng người dân sinh sống quanh khu vực xã Nhà Bè vẫn luôn thấp thỏm mỗi khi mưa lớn, triều cường dâng cao. Đặc biệt, với những hộ dân có nhà cửa nằm sát bờ sông, nỗi lo sạt lở, ngập úng dường như chưa bao giờ vơi bớt.

Năm 2016, Chính phủ yêu cầu tiếp tục quan trắc lún phục vụ quy hoạch và đo lặp thủy chuẩn hạng II. Giai đoạn 2005 - 2015, nhiều khu vực tại TP.HCM lún trên 10cm, tổng diện tích bị ảnh hưởng 239km², tập trung tại huyện Bình Chánh, Q.Bình Tân, Q.8, Q.7, Q.2, Q.12, Q.Thủ Đức và huyện Nhà Bè cũ.

Quan trắc hàng năm tiếp tục ghi nhận tốc độ lún gia tăng. Đến năm 2019, TP.HCM triển khai dự án “Xác định lại cao độ hệ thống mốc độ cao bị sụt lún”, ngoài các vùng lún đã công bố, còn xuất hiện lún cục bộ tại huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, Quận 9 cũ.

Tình trạng sạt lở khu vực ven sông và đất sụt lún hiện đang là một vấn đề đáng lo ngại của TP.HCM. Các cơ quan chức năng được kỳ vọng sẽ sớm có biện pháp phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người dân và hạ tầng đô thị.