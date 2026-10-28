Quân A.P: Tình yêu đẹp không nhất thiết phải ồn ào

Tối 27.10, Quân A.P chính thức trình làng MV 3 phải 6 đừng, đánh dấu màn trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian chuẩn bị. Ca khúc mang màu sắc pop với tiết tấu vừa phải, khai thác thế mạnh giọng hát trầm ấm, giàu cảm xúc của nam ca sĩ. Khác với những bản ballad mang màu sắc buồn từng gắn liền với tên tuổi, sản phẩm lần này hướng đến không khí trẻ trung, nhẹ nhàng hơn.

Trong MV, Quân A.P hóa thân thành nhân vật The Boss, một người đàn ông sống nguyên tắc, luôn kiểm soát mọi thứ theo những quy luật nghiêm ngặt. Tuy nhiên, sự xuất hiện của The Girl do Lê Khanh đảm nhận khiến thế giới vốn ngăn nắp của anh dần bị xáo trộn. Câu chuyện khai thác sự đối lập giữa lý trí và cảm xúc, đồng thời đặt ra câu hỏi về những thay đổi của con người khi bước vào tình yêu.

Quân A.P và Lê Khanh tái hiện những cung bậc cảm xúc trong tình yêu qua MV 3 phải 6 đừng ẢNH: NVCC

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Lê Khanh trong vai nữ chính nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Chia sẻ về quyết định lựa chọn bạn diễn, Quân A.P cho biết cả hai đã quen biết từ lâu. Bên cạnh đó, hình tượng nhân vật nữ mà ê kíp xây dựng có nhiều nét tương đồng với Lê Khanh nên anh đã chủ động ngỏ lời mời cô tham gia dự án.

Từ câu chuyện trong MV, Quân A.P cũng có dịp bày tỏ suy nghĩ về tình yêu ngoài đời. Khi được hỏi liệu có sẵn sàng thay đổi những nguyên tắc cá nhân vì người mình yêu, nam ca sĩ cho rằng sự thay đổi là điều tự nhiên khi hai người thật lòng muốn gắn bó. "Với Quân, tình yêu không phải là việc một người phải từ bỏ hoàn toàn những nguyên tắc của mình, mà là học cách dung hòa, biết lắng nghe và đôi khi sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn vì người mình thương", anh chia sẻ.

Theo giọng ca Bông hoa đẹp nhất, điều quan trọng không nằm ở việc một người phải hy sinh hay thay đổi hoàn toàn bản thân để làm hài lòng đối phương. Thay vào đó, cả hai cần cùng điều chỉnh theo hướng tích cực, tạo nên sự hòa hợp và cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ.

Quân A.P chia sẻ quan điểm về tình yêu

Nhìn lại quan điểm tình yêu của bản thân, Quân A.P thừa nhận suy nghĩ của anh đã có nhiều thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây, tình yêu gắn liền với những rung động, sự lãng mạn và bất ngờ thì hiện tại, nam ca sĩ đề cao cảm giác bình yên cùng sự thấu hiểu giữa hai người. "Nếu như trước đây, tình yêu có thể đơn giản là những cảm xúc rung động, sự lãng mạn hay những điều bất ngờ dành cho nhau, thì hiện tại Quân trân trọng sự thấu hiểu, đồng hành và cảm giác bình yên nhiều hơn", Quân A.P bộc bạch.

Nam ca sĩ cho rằng một mối quan hệ lâu dài không thể chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời mà còn cần sự tin tưởng, sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau. Với anh, những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống đôi khi mang lại giá trị lớn hơn những hành động lãng mạn.

Quân A.P cho rằng tình yêu không chỉ cần những rung động mà còn là sự thấu hiểu và đồng hành lâu dài ẢNH: NVCC