Quán bánh xèo gần 60 năm ở Quy Nhơn, con gái quyết không bỏ nghề của mẹ

Từ 15 giờ mỗi ngày, quán bánh xèo Thiên Phước trên đường Lê Lợi (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) mở cửa đón khách đến khoảng đến 22 giờ. Trong gian bếp nhỏ, bà Nguyễn Thị Cam (48 tuổi) chuẩn bị nguyên liệu, đổ bánh; chồng bà, ông Nguyễn Văn Hoàng (57 tuổi) phụ trách phục vụ. Hai vợ chồng cùng duy trì quán ăn đã gắn bó với gia đình qua 2 thế hệ.

Bà Nguyễn Thị Cam miệt mài bên bếp lửa, làm bánh xèo phục vụ khách ẢNH: VĂN CHIẾN

Bà Cam đến với nghề bánh xèo từ năm 14 tuổi, khi còn phụ mẹ chuẩn bị nguyên liệu và bán hàng. Ngày ấy, mẹ bà bán bánh trên đường Bạch Đằng. Sau này, quán chuyển về đường Nguyễn Văn Thiều, do chị gái bà tiếp tục kinh doanh.

Khi người chị không còn đủ sức khỏe để duy trì công việc, bà Cam tiếp quản nghề gia đình, chuyển quán về đường Lê Lợi và bán bánh xèo cho đến nay.

Trước đây, vợ chồng bà bán nhiều món như bánh bèo, bún, bánh hỏi, bánh ướt. Theo thời gian, bà thu gọn thực đơn, tập trung vào bánh xèo, món ăn đã gắn bó với gia đình gần 60 năm.

"Vì không muốn mất đi nghề làm bánh xèo của mẹ nên tôi muốn tiếp tục làm đến khi nào không làm nổi nữa thì thôi", bà Cam chia sẻ.

Bánh xèo nhân tôm, mực, thịt bò tại quán bà Cam có giá từ 8.000 - 35.000 đồng/chiếc ẢNH: VĂN CHIẾN

Quán phục vụ nhiều loại bánh xèo với nhân tôm, mực, thịt bò, giá từ 8.000 – 35.000 đồng/chiếc. Mức giá bình dân giúp quán thu hút nhiều đối tượng khách, từ học sinh, sinh viên đến người dân địa phương và du khách.

Vào mùa hè, khi lượng khách du lịch đến Quy Nhơn tăng, quán cũng đông hơn. Những ngày thường, khách địa phương vẫn là nguồn khách chính.

Không có quy mô lớn, quán bánh xèo Thiên Phước vẫn có những thực khách thường xuyên tìm đến. Trong số đó có anh Nguyễn Văn Duy (28 tuổi, quê Quảng Ngãi), người thường ghé quán mỗi lần đến Quy Nhơn công tác.

Theo anh Duy, bánh xèo ở đây mang hương vị đặc trưng của Quy Nhơn. Hình thức bánh có phần khác với bánh xèo ở quê anh, nhưng hương vị riêng khiến anh ăn nhiều lần vẫn thấy ngon và muốn quay lại.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (57 tuổi), chồng bà Cam, phục vụ khách tại quán ẢNH: VĂN CHIẾN

Với khách địa phương, quán là một địa chỉ ăn uống bình dân đã gắn bó qua thời gian. Với du khách và những người từ nơi khác đến, đây là dịp thưởng thức món bánh xèo mang hương vị riêng của vùng đất Quy Nhơn.

Sau tai nạn, sức khỏe bà Cam không còn như trước. Tuy vậy, bà vẫn cố gắng duy trì quán, bởi đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. Hai vợ chồng còn phải nuôi 3 con ăn học.

Những chiếc bánh xèo nóng hổi vừa ra lò được mang đến phục vụ thực khách ẢNH: VĂN CHIẾN

Mỗi chiều, bà Cam lại chuẩn bị nguyên liệu, đứng bếp làm bánh, còn chồng bà đón khách. Công việc quen thuộc ấy tiếp diễn từng ngày, không chỉ giúp gia đình trang trải cuộc sống mà còn giữ lại nghề làm bánh xèo do mẹ bà gây dựng.

Với bà Cam, tiếp tục bán bánh xèo không đơn thuần là mưu sinh. Đó còn là cách bà gìn giữ nghề của mẹ, để quán bánh xèo gia đình tiếp tục đỏ lửa sau gần 60 năm.