Quán chè hơn 60 năm ở TP.HCM: Hương hoa nhài níu chân nhiều thế hệ khách

Nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ (TP.HCM), quán chè Hiển Khánh là một trong những quán chè lâu đời ở TP.HCM. Giữa những cửa hàng hiện đại và bảng hiệu rực rỡ, quán vẫn giữ tấm biển viết tay đã nhuốm màu thời gian. Hơn 60 năm qua, nơi đây gần như không thay đổi nhiều, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ thực khách.

Quán chè gắn bó với 3 thế hệ

Quán chè Hiển Khánh được gia đình bà Nguyệt Minh gây dựng từ năm 1965, chuyên bán các món chè Bắc. Những ngày đầu, quán chỉ có hai món là chè đậu xanh đánh và chè thạch trắng. Khi lượng khách ngày càng đông và nhu cầu thay đổi, thực đơn dần được bổ sung thêm nhiều món như chè thập cẩm, chè thạch củ năng, chè thạch vải, chè hạt sen...

Quán chè Hiển Khánh khiêm tốn nép mình giữa những cửa hàng hiện đại trên đường Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM ẢNH: THÁI HÒA

Đã gần 30 năm tiếp quản quán từ gia đình, bà Nguyệt Minh vẫn nhớ như in những ngày đầu mở quán.

"Ba mẹ tôi ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là bán một món gì đó thanh mát để giải nhiệt nên chỉ có chè thạch trắng và chè đậu xanh đánh. Sau này khách có nhiều nhu cầu hơn nên tôi mới bán thêm nhiều món để mọi người có thêm lựa chọn", bà Minh kể.

Dù thực đơn ngày càng phong phú, điều khiến nhiều thực khách nhớ đến Hiển Khánh lại không nằm ở số lượng món chè mà ở hương vị quen thuộc được gìn giữ suốt nhiều năm. Nước đường của quán luôn được cho thêm hoa nhài, tạo mùi thơm dịu nhẹ hòa quyện với vị ngọt thanh, trở thành dấu ấn riêng mà nhiều thế hệ khách vẫn nhớ.

Không chỉ giữ hương vị chè Bắc, gia đình bà còn duy trì những nét riêng trong không gian quán. Bên cạnh các món chè, quán luôn bày trên bàn những loại bánh truyền thống như bánh cốm, bánh phu thê, bánh đậu xanh nướng, bánh gai... gợi nhớ quê hương miền Bắc của gia đình.

Trên các bức tường là những bài thơ giới thiệu từng món chè, từng loại bánh, còn chính giữa quán là bài thơ cảm tác tri ân thực khách. Tất cả đều được viết tay, góp phần tạo nên nét riêng cho không gian quán. Chính những bài thơ ấy cũng khiến không ít thực khách tò mò về cái tên Hiển Khánh.

Chè đậu xanh đánh, chè thập cẩm cùng các loại bánh truyền thống tại quán ẢNH: THÁI HÒA

Buổi tối là thời điểm quán chè Hiển Khánh đông khách nhất trong ngày ẢNH: THÁI HÒA

"Quê của bác tôi ở Nam Định. Ở đó có 2 ngôi làng là Hiển Khánh và Tân Khánh. Vì yêu thích cái tên Hiển Khánh, lại muốn mang theo một dấu ấn gợi nhớ quê hương khi vào Nam lập nghiệp nên bác đã chọn tên này để đặt cho quán chè", bà Minh nói.

Hiện nay, con gái bà Minh vẫn phụ giúp quán vào những lúc đông khách. Bà cho biết nếu một ngày không còn đủ sức đứng bán, con gái sẽ là người tiếp tục gìn giữ quán chè này.

“Không có công thức đặc biệt nào”

Sau hơn nửa thế kỷ, quán chè Hiển Khánh gần như vẫn giữ nguyên hương vị từ những ngày đầu mở bán. Công thức của các món chè không thay đổi, chỉ có thực đơn được bổ sung thêm nhiều món mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách.

Đến nay, chè thạch trắng và chè đậu xanh đánh vẫn là 2 món lâu đời nhất trong thực đơn của quán. Chè thạch trắng được làm từ rau câu bào sợi ăn cùng nước đường, còn chè đậu xanh đánh được nấu từ đậu xanh đã bóc vỏ rồi xay nhuyễn đến khi sánh mịn. Với cách làm đơn giản ấy, 2 món chè đã gắn bó với quán hơn nửa thế kỷ và vẫn được nhiều thực khách lựa chọn.

Hương hoa nhài thoang thoảng trong nồi nước đường trở thành dấu ấn riêng của quán chè Hiển Khánh ẢNH: THÁI HÒA

"Nói thật món ăn của nhà tôi không có gì đặc biệt, cũng không có công thức gia truyền gì cả. Cách nấu cũng như bao quán khác thôi. Chỉ khác là nhà tôi bán lâu năm nên tạo được uy tín, khách quen cứ thế quay lại", bà Minh cười nói.

Không chỉ giữ nguyên hương vị, quán cũng lưu giữ gần như nguyên vẹn không gian cũ. Những bộ bàn ghế gỗ đã gắn bó với quán hơn 60 năm vẫn được sử dụng đến nay. Chiếc nào hư hỏng, mục chân thì sửa lại, chỉ khi không thể sửa mới thay mới.

Những năm gần đây, nhờ mạng xã hội, quán đón thêm nhiều người trẻ tìm đến trải nghiệm. Điều khiến bà Minh vui nhất là quán vẫn được nhiều thế hệ thực khách yêu mến. Có người từng được ông bà đưa đến ăn chè khi còn nhỏ, nay lại dẫn theo con, cháu quay trở lại, tiếp nối một thói quen đã kéo dài hàng chục năm.

Là khách quen của quán, anh Ngô Hòa (40 tuổi) cho biết gần như tuần nào anh cũng ghé mua chè, không chỉ cho gia đình mà còn để biếu khách hàng.

Những bài thơ giới thiệu từng món chè và bánh được viết tay, góp phần tạo nên nét riêng của không gian quán ẢNH: THÁI HÒA

Những bộ bàn ghế gỗ đã gắn bó với quán hơn 60 năm vẫn được gia đình gìn giữ và sử dụng đến nay ẢNH: THÁI HÒA

"Tôi hay tặng khách hàng chè ở đây vì phần lớn đều là người lớn tuổi. Chè thanh, ít ngọt nên mọi người rất thích. Mùa hè nóng như vậy ăn chè cũng mát nên tuần nào tôi cũng ghé mua", anh Hòa chia sẻ.

Điều khiến bà Minh vui nhất sau nhiều năm bán chè không phải là mỗi ngày bán được bao nhiêu chén, mà là được gặp lại những vị khách quen. Có người đi nước ngoài nhiều năm, mỗi lần trở về TP.HCM đều ghé quán ăn một chén chè rồi ngồi trò chuyện. Với bà, những cuộc gặp gỡ ấy chính là động lực để tiếp tục mở cửa quán mỗi ngày.