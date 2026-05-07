Sau tranh cãi ly chè 170.000 đồng, quán chè ở Huế hiện ra sao?

Sau vụ ly chè 170.000 đồng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, quán chè C. trên đường Hùng Vương (phường Thuận Hóa, TP.Huế) tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều người. Tại đây, các món chè được bán với mức giá từ 17.000 đồng, trong khi món đắt nhất trong thực đơn là "chè mẹc" giá 110.000 đồng dành cho nhiều người ăn.

Quán chè này có tuổi đời từ lâu, là điểm đến thân quen của nhiều người dân và du khách

Theo ghi nhận, đây là quán chè gia đình truyền thống, có thâm niên lâu đời và là địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân địa phương cũng như giới trẻ.

Theo quan sát, quán hoạt động nhộn nhịp với thực đơn được niêm yết công khai. Danh mục món ăn có mức giá dao động từ 17.000 đồng đến cao nhất là 110.000 đồng.

Đáng chú ý, khi phóng viên thử gọi món đắt nhất là "chè mẹc" giá 110.000 đồng, người bán đã từ chối phục vụ cho một người vì cho rằng định lượng này dành cho gia đình từ 5 người trở lên ăn mới hết. Một ly chè thập cẩm thông thường tại đây có giá bình dân là 17.000 đồng.

Thực đơn của quán được niêm yết công khai

Cụ thể, với mức giá niêm yết thấp nhất là 17.000 đồng cho một ly chè thập cẩm thông thường, thực khách đã có một phần ăn khá đầy đặn. Qua quan sát trực tiếp, lượng chè trong các ly đơn lẻ này không hề ít. Chỉ cần khoảng 5 ly chè loại 17.000 đồng này đổ chung vào, dung tích sẽ hoàn toàn lấp đầy một chiếc ly nhựa loại lớn, mà quán này dùng để bán cho người mua với giá 163.000 đồng, bị phản ứng trước đó.



Giải thích về ly chè gây bão dư luận này, một người đàn ông là thành viên của gia đình chủ quán cho rằng mức giá đó là hợp lý. Theo người này, ly chè đó bao gồm rất nhiều loại chè khác nhau được dồn ép để đầy đặn vào một ly nhựa lớn. Giá thành tùy thuộc vào thành phần nguyên liệu mà khách hàng yêu cầu

Như Thanh Niên đã đưa tin, sự việc bắt nguồn vào tối ngày 2.5 khi một nhóm 3 người đến quán chè C. mua hàng, sau đó đăng tải hình ảnh ly chè giá 170.000 đồng lên mạng xã hội, làm dấy lên luồng dư luận trái chiều .

Ngay sau đó, UBND phường Thuận Hóa cũng đã nhanh chóng lập đoàn kiểm tra tại quán này. Làm việc với cơ quan chức năng, bà L.T.T.T (chủ quán) tường trình rằng thực khách đã yêu cầu lấy đầy đủ các món trong quán vào một ly nhựa lớn . Bà T. khẳng định đã thông báo trước về việc giá tiền sẽ cao và chỉ thực hiện múc chè sau khi khách đồng ý .

Theo chủ quán, ly chè này chứa hơn 20 loại nguyên liệu được tính tiền cộng dồn (dao động 5.000 – 12.000 đồng/món), tổng cộng là 163.000 đồng, cộng thêm 20.000 đồng cho một ly chè hạt lựu riêng và 10.000 đồng cho 5 ly nhựa kèm theo . Cơ quan chức năng xác nhận quán chè này có niêm yết giá công khai và chủ cơ sở cam kết không có hành vi "chặt chém" .

Tuy nhiên, anh T.Đ.N (người đăng bài phản ánh) lại đưa ra những thông tin đối lập và không đồng tình với tường trình mà chủ quán đã đưa ra. Anh N. cho biết mình là người địa phương, đưa bạn từ Quảng Ninh đến mua chè nhưng cảm thấy bất ngờ và "hổ thẹn" vì mức giá quá cao so với lời anh quảng cáo.

Anh khẳng định phía quán chè không hề báo trước giá tiền từng món hay tổng giá 163.000 đồng cho ly chè thập cẩm lớn này. Thực khách này cũng phủ nhận việc yêu cầu 5 ly nhựa mà chỉ cần 2 ly đá để mang ra sân bay . Theo anh N., nếu được thông báo trước mức giá đắt đỏ như vậy, anh chắc chắn sẽ không mua hoặc chọn phương án tiết kiệm hơn như combo "chè mẹc" giá 110.000 đồng của quán. Hiện tại, những tranh cãi giữa người bán và người mua vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.