Thế giới

Quan chức Hàn Quốc từ chức vì đề thi tiếng Anh đại học quá khó

Khánh Hà
Khánh Hà
10/12/2025 15:42 GMT+7

Một quan chức đứng đầu hội đồng kỳ thi đại học của Hàn Quốc đã tuyên bố từ chức sau khi thừa nhận rằng đề thi tiếng Anh năm nay quá khó.

Ngày 10.12, ông Oh Seung-geol, Viện trưởng Viện Đánh giá và Khảo thí Hàn Quốc (KICE) đã từ chức để nhận trách nhiệm về đề thi tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh đại học vừa diễn ra.

Quan chức Hàn Quốc từ chức vì đề thi tiếng Anh đại học quá khó - Ảnh 1.

Đề thi tiếng Anh khó gây tranh cãi tại Hàn Quốc

Ảnh: REUTERS

“Viện trưởng Oh chịu trách nhiệm sâu sắc vì đã không điều chỉnh đề thi tiếng Anh phù hợp với mục đích của hệ thống chấm điểm tuyệt đối. Điều này đã khiến học sinh và phụ huynh lo lắng, đồng thời tạo ra những bất cập trong quá trình tuyển sinh”, tờ Korea JoongAng Daily dẫn tuyên bố từ KICE.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ mở cuộc điều tra chi tiết, rà soát lại toàn bộ quy trình xây dựng và thẩm định đề thi trong tháng này, đồng thời sẽ đưa ra phản hồi dựa trên kết quả điều tra.

Năm nay, hơn 550.000 thí sinh tham gia kỳ thi đại học Hàn Quốc (CSAT), hay còn gọi là Suneung trong tiếng Hàn. Trong đó, phần thi tiếng Anh ghi nhận chỉ 3,11% thí sinh đạt điểm cao nhất, với 15.154 thí sinh đạt từ 90 điểm trở lên. Đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ khi môn tiếng Anh chuyển sang hệ thống chấm điểm tuyệt đối từ năm 2018. 

Hệ thống này đánh giá điểm số của thí sinh đạt được mức độ nào dựa trên các tiêu chí nhất định và không so sánh với kết quả của những thí sinh khác.

Năm 2024, kỳ thi CSAT có 6,22% thí sinh đạt điểm cao nhất môn tiếng Anh.

Quan chức Hàn Quốc từ chức vì đề thi tiếng Anh đại học quá khó - Ảnh 2.

Ông Oh Seung-geol, Viện trưởng Viện Đánh giá và Khảo thí Hàn Quốc, từ chức vì đề thi đại học môn Tiếng Anh

Ảnh: Yonhap

“Trong quá trình biên soạn đề thi tiếng Anh, chúng tôi đã phát hiện nhiều câu hỏi trùng với các câu đã được sử dụng trong các bài thi thử. Vì vậy, chúng tôi đã thay đổi chúng. Điều này khiến chúng tôi không thể đánh giá chính xác độ khó của một số câu hỏi”, ông Oh chia sẻ với tờ The Korea Herald hôm 4.12 khi kết quả kỳ thi được công bố.

Trong số 12 người đứng đầu KICE trước đây, chỉ có 4 người hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 3 năm. Hầu hết các viện trưởng đều từ chức vì những sai sót kỹ thuật trong việc ra đề thi. Trong đó, ông Oh là người đầu tiên từ chức vì đề thi quá khó.

