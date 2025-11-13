Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hàn Quốc bắt cựu Giám đốc tình báo quốc gia

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
13/11/2025 05:38 GMT+7

Cựu giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong bị bắt giữ vì nhiều cáo buộc, trong đó có vi phạm luật và khai man, liên quan đến thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Tòa án Trung tâm quận Seoul ở Hàn Quốc ngày 12.11 đã ra lệnh bắt giữ cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Hàn Quốc Cho Tae-yong, liên quan vụ áp đặt thiết quân luật thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 12 năm ngoái, theo Yonhap. Nhóm công tố viên trước đó đã đưa ra yêu cầu bắt giữ, cáo buộc ông Cho vi phạm luật của NIS, bỏ bê nhiệm vụ, khai man, tiêu hủy bằng chứng, làm giả tài liệu chính thức và làm chứng gian tại quốc hội Hàn Quốc, tất cả điều liên quan đến vụ việc ông Yoon ban bố thiết quân luật.

Hàn Quốc bắt cựu Giám đốc tình báo quốc gia - Ảnh 1.

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Cho Tae-yong

Ảnh: Reuters

Ông Cho Tae-yong, được cho là người thân cận với cựu Tổng thống Yoon, còn bị cáo buộc không báo cáo kế hoạch thiết quân luật lên quốc hội dù đã biết trước. Luật của NIS quy định giám đốc cơ quan này có trách nhiệm báo cáo cho quốc hội và tổng thống về mọi tình huống có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Ông Cho bị cho là đã làm chứng sai tại Quốc hội và Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, khi ông phủ nhận việc nhìn thấy hoặc xử lý các tài liệu về thiết quân luật tại Văn phòng Tổng thống. Thế nhưng, hình ảnh camera an ninh được công tố viên công bố cho thấy các thành viên nội các đã nhận những tài liệu này, trong đó ông Cho là một trong những người trực tiếp xử lý.

Đây là vụ bắt giữ mới nhất đối với quan chức trong chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến vụ thiết quân luật, sau vụ bắt cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min hồi tháng 8 vừa qua. Theo tờ The Korea Herald, ông Cho Tae-yong là Giám đốc NIS thứ 8 bị bắt, trong số 16 người từng đảm nhận vị trí này, kể từ khi cơ quan được tổ chức lại vào năm 1999.

