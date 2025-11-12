Bị cáo người Hàn Quốc 'xin khoan hồng để về lấy chồng' lãnh án 2 năm tù

Chiều 12.11, sau gần 20 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại King Club (đặt tại tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).



Vụ án này có 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó, có 5 người bị truy tố tội tổ chức đánh bạc, 136 người bị truy tố tội đánh bạc.

Bị cáo Shim Hawn Hee ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Ở nhóm tội tổ chức đánh bạc, HĐXX tuyên bị cáo Cho Choo Keun 4 năm tù; bị cáo Shim Hawn Hee 2 năm tù; bị cáo Choi Jin Bok 3 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo còn lại là Phan Trường Giang, Giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng và Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, bị tuyên lần lượt 30 tháng tù và 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.



Ngoài ra, các bị cáo trên đều bị phạt mỗi người 100 triệu đồng.

Trước đó, bị cáo Shim Hawn Hee bị đại diện Viện KSND Hà Nội đề nghị tuyên mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội tổ chức đánh bạc.

Bị cáo Shim Hawn Hee (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Kim In Sung (đang bỏ trốn) để tổ chức đánh bạc.

Ở nhóm tội này, cơ quan công tố quy kết Kim In Sung có vai trò chính, là người chủ mưu cầm đầu hoạt động tổ chức đánh bạc trong thời gian dài với quy mô đặc biệt lớn và đã thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Cáo trạng xác định, bị cáo Shim Hawn Hee được Kim In Sung thuê và trả lương hàng tháng để quản lý, vận hành, giám sát hoạt động của King Club.

Bị cáo Shim Hawn Hee cũng được giao nhiệm vụ quyết định việc cho người Việt Nam vào câu lạc bộ đánh bạc trong ca làm việc của mình và quản lý doanh thu, kiểm đếm, quản lý, chi tiền theo chỉ đạo.

Ngoài ra, Shim Hawn Hee còn có nhiệm vụ chuyển tiền chi phí cố định hàng tháng, chi phí quyền kinh doanh cho King Club.

Được nói lời sau cùng, Shim Hawn Hee bật khóc và nói: "Mỗi ngày qua bị cáo đều thấy trong lòng nặng trĩu. Mong Hội đồng xét xử xem xét thêm về hoàn cảnh của bị cáo. Bị cáo đang bị mắc bệnh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bị cáo rất hối hận, ăn năn và hứa sẽ không bao giờ vi phạm pháp luật Việt Nam nữa".

Bị cáo Shim Hawn Hee mong muốn được khoan hồng, sớm trở về với xã hội để chữa bệnh, cũng như hoàn thành ước mơ kết hôn của mình.