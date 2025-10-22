Quân chủng Phòng không - Không quân cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ

Cùng dự lễ có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng Phòng không - Không quân ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng lực lượng phòng không - không quân. Thủ tướng khẳng định Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng lực lượng phòng không - không quân, thể hiện tư duy chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động, không để bị động, bất ngờ trước các cuộc tấn công chiến lược đường không của đối phương.

Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Phòng không - Không quân đã viết nên những trang sử vàng của lòng quả cảm, trí tuệ, bản lĩnh VN, với những chiến công có ý nghĩa lịch sử, chiến lược, góp phần xoay chuyển cục diện cách mạng của đất nước ta. Theo Thủ tướng, trong thời bình, những người chiến sĩ phòng không - không quân vẫn không ngơi nghỉ, ngày đêm lặng thầm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời luôn xung kích trong khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế - xã hội...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: ĐÌNH HUY

Đặc biệt, các cuộc chiến tranh trên thế giới gần đây cho thấy tấn công đường không, tên lửa luôn là mũi đột kích chủ yếu, vì vậy, phòng không - không quân trở thành tuyến đầu của phòng thủ chiến lược quốc gia. Bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ ngày càng khó khăn, thách thức và nặng nề hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển là trọng yếu.

Từ đó, Thủ tướng yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện tốt 6 nhiệm vụ gồm: xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống; tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; đột phá phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực chiến đấu và quản lý, củng cố và đột phá về công nghiệp quốc phòng; quản lý, kiểm soát và bảo vệ vững chắc không phận quốc gia; tiếp tục chú trọng và làm tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

* Chiều 21.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ rà soát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các thành viên Chính phủ đã rất nỗ lực, "ngày đêm sớm tối" để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nêu rõ từ nay đến cuối năm thời gian không còn dài, công việc nhiều, yêu cầu cao, tiến độ đòi hỏi kịp thời, chất lượng phải nâng lên, Thủ tướng lưu ý quyết tâm phải rất cao, nỗ lực phải rất lớn, hành động phải rất quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ công việc theo thứ tự ưu tiên, nhất là xây dựng, hoàn thiện các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các luật, nghị quyết, tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Phát hành trái phiếu công trình và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn để thúc đẩy dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; phân công các thành viên Chính phủ kiểm tra, đôn đốc thúc đẩy giải ngân đầu tư công; rà soát vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; chuẩn bị, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…