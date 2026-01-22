Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Quân đội đã chế tạo nhiều chủng loại vũ khí hiện đại, chiến lược

Đình Huy
Đình Huy
22/01/2026 08:42 GMT+7

Tại Đại hội XIV của Đảng, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình bày tham luận: 'Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc'.

Quân đội đã điều chỉnh trên 5.000 tổ chức

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp. Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước ta đã triển khai nhiều chủ trương, quyết sách có tính lịch sử và đạt nhiều thành tựu to lớn.

Quân đội đã chế tạo nhiều chủng loại vũ khí hiện đại, chiến lược- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tham luận

ẢNH: TTXVN

Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cùng với những giải pháp chiến lược tạo không gian phát triển mới, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Các chủ trương xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.

Theo đại tướng Phan Văn Giang, quân đội giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống dân tộc anh hùng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trong đó, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước được nâng cao, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Đã tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, các chiến lược, các kết luận quan trọng về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ được quan tâm đầu tư xây dựng, vững chắc; bố trí quốc phòng được điều chỉnh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, địa giới hành chính mới và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Quân đội phát huy tốt vai trò xung kích, nòng cốt, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, chủ động phối hợp với các lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, sự cố môi trường, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Đại tướng Phan Văn Giang cũng chỉ ra việc tập trung đầu tư xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức quân đội "tinh, gọn, mạnh", đến nay, toàn quân đã điều chỉnh trên 5.000 tổ chức; ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuyến biên giới, biển đảo.

Đặc biệt, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, hiện đại, một số nội dung có bước đột phá, về đích sớm, làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ lõi; sản xuất, chế tạo thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, chiến lược.

"Những thành công này đã cơ bản đủ điều kiện xây dựng quân đội hiện đại và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại trước 5 năm so với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định", ông khẳng định.

Làm chủ vũ khí hiện đại, tiếp tục tổ chức "tinh, gọn, mạnh"

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc là nhu cầu tất yếu, xây dựng đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Ông Giang cho rằng, để thực hiện thắng lợi chủ trương trên, cần tập trung quyết liệt thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung. Trước hết, kiên định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, có sức chiến đấu cao...

Quân đội đã chế tạo nhiều chủng loại vũ khí hiện đại, chiến lược- Ảnh 2.
Quân đội đã chế tạo nhiều chủng loại vũ khí hiện đại, chiến lược- Ảnh 3.
Quân đội đã chế tạo nhiều chủng loại vũ khí hiện đại, chiến lược- Ảnh 4.
Quân đội đã chế tạo nhiều chủng loại vũ khí hiện đại, chiến lược- Ảnh 5.
Quân đội đã chế tạo nhiều chủng loại vũ khí hiện đại, chiến lược- Ảnh 6.
Quân đội đã chế tạo nhiều chủng loại vũ khí hiện đại, chiến lược- Ảnh 7.
Quân đội đã chế tạo nhiều chủng loại vũ khí hiện đại, chiến lược- Ảnh 8.

Các loại xe, pháo tự hành, súng bắn tỉa, tên lửa do Việt Nam chế tạo

ẢNH: ĐÌNH HUY - TUẤN MINH

Tiếp tục tổ chức "tinh, gọn, mạnh", bảo đảm cơ cấu tổ chức quân đội đồng bộ, hợp lý; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là các loại vũ khí, trang bị hiện đại; chất lượng các loại hình diễn tập sát với yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi thủ đoạn tác chiến, hình thái chiến tranh...

Cạnh đó, đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa các chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang cho hay, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tăng cường giao lưu, huấn luyện, diễn tập song phương, đa phương, nhất là các hình thức diễn tập phòng chống an ninh phi truyền thống.

Ngoài ra, tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đối ngoại.

