Quân đội Guinea-Bissau bất ngờ phế truất tổng thống, đóng cửa biên giới

Trong một tuyên bố được phát ngôn viên Diniz N'Tchama của Bộ Tư lệnh Quân sự Cấp cao Guinea-Bissau đọc trên truyền hình nhà nước, các sĩ quan quân đội tuyên bố họ đã phế truất Tổng thống Umaro Sissoco Embalo, đình chỉ tiến trình bầu cử, đóng cửa biên giới và sẽ thực thi lệnh giới nghiêm. Ngay sau đó, ông Embalo nói với kênh truyền hình France 24: "Tôi đã bị phế truất".

Phát ngôn viên Dinis N'Tchama của Bộ Tư lệnh Quân sự Cấp cao Guinea-Bissau, phát biểu tại Bissau (Guinea-Bissau) ngày 26.11 Ảnh: Reuters

Ủy ban bầu cử dự kiến vào ngày 26.11 sẽ công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử hôm 23.11, trong đó ông Embalo đối đầu với ông Fernando Dias. Cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Phát ngôn viên Antonio Yaya Seidy của ông Embalo nói với Reuters rằng các tay súng không rõ danh tính đã tấn công ủy ban bầu cử nhằm ngăn chặn việc công bố kết quả bầu cử. Ông Seidy còn nói rằng những người này có liên hệ với ông Dias, nhưng không cung cấp bằng chứng.

Trong khi đó, ông Dias cho hay ông đã được tự do và đang ở một nơi an toàn sau khi những người đàn ông có vũ trang cố gắng bắt giữ ông. Ông Dias còn nói rằng cựu Thủ tướng Domingos Simoes Pereira đã bị bắt giữ. "Chúng tôi đã trở thành mục tiêu của một âm mưu đảo chính giả mạo chỉ vì lý do đơn giản là tôi đã thắng cử", ông Dias nói.

Quân đội tuyên bố quyết định nắm quyền của các sĩ quan được đưa ra nhằm đáp trả một kế hoạch gây bất ổn do "một số chính trị gia quốc gia" và "các trùm ma túy khét tiếng trong và ngoài nước" dựng lên, cũng như một ý đồ thao túng kết quả bầu cử.

Các sĩ quan quân đội còn tuyên bố rằng họ đã thành lập "Bộ Tư lệnh Quân sự Tối cao Lập lại trật tự" và sẽ phụ trách quốc gia Tây Phi này cho đến khi có thông báo mới. Họ không nêu rõ liệu có bắt giữ ông Embalo hay không. Hai nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng ông đang bị giam giữ tại văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội.

Liên minh châu Phi và khối khu vực Tây Phi ECOWAS cuối ngày 26.11 ra tuyên bố bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về thông báo đảo chính, cho hay các quan chức phụ trách tiến trình bầu cử cũng đã bị bắt giữ và kêu gọi trả tự do cho họ ngay lập tức.

Đây là đợt bùng phát bất ổn mới nhất ở Guinea-Bissau, một quốc gia ven biển nhỏ nằm giữa Senegal và Guinea, vốn nổi tiếng là một trung tâm buôn bán cocaine sang châu Âu.

Hiện vẫn chưa rõ liệu quân đội có nhận được sự ủng hộ của toàn bộ lực lượng vũ trang Guinea-Bissau hay họ đang kiểm soát toàn bộ đất nước với khoảng 2 triệu dân này hay không.