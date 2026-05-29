Quân đội Mỹ bác tin máy bay bị bắn rơi ở Iran

Một tiêm kích F-35C Lightning II chuẩn bị hạ cánh lên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln hôm 25.5 ở vùng Vịnh ảnh: hải quân Mỹ

Truyền thông Iran đưa tin hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy một "máy bay thù địch" tại tỉnh ven biển Bushehr.

"Vụ việc trong đêm nay (28.5, giờ địa phương) liên quan đến việc phá hủy một máy bay thù địch", Tasnim dẫn lời một lãnh đạo địa phương, người thêm rằng mọi thứ đã quay lại bình thường.

Còn đài truyền hình quốc gia IRIB cho biết vụ đánh chặn diễn ra trong vòng một giờ trước thời điểm phát sóng.

Sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) thông báo trên trên mạng xã hội rằng không có máy bay nào của quân đội Mỹ bị bắn rơi. Toàn bộ khí tài không quân đều được xác nhận an toàn.

Trước đó, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ bắn hạ 5 máy bay không người lái (UAV) tấn công của Iran và phá hủy một trạm điều khiển mặt đất tại thành phố cảng Bandar Abbas, nơi mà theo phía Mỹ chuẩn bị phóng chiếc UAV thứ sáu.

Kế đến, lực lượng Kuwait đánh chặn một tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này, nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ thực hiện vụ tấn công ở Bandar Abbas, và cảnh báo bất kỳ hành động tái diễn nào sẽ vấp phải "phản ứng cứng rắn hơn", theo Tasnim.

Trong một diễn biến tích cực hơn, Reuters dẫn lời các nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn và dỡ bỏ các hạn chế hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê chuẩn thỏa thuận, và truyền thông nhà nước Iran đưa tin văn bản cuối cùng vẫn chưa được hoàn tất.

Còn theo Al Jazeera, thỏa thuận dự kiến sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và cho phép tàu bè sử dụng eo biển Hormuz trong lúc các nhà đàm phán tìm cách giải quyết những vấn đề khó khăn hơn như chương trình hạt nhân Iran.

Phát biểu trước các nhà báo ở Washington, Phó tổng thống JD Vance cho biết các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng, "nhưng đang ở rất gần và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực".