Quân đội Mỹ bắt đầu kiểm tra testosterone ở binh sĩ

Binh sĩ đơn vị lục quân Mỹ tập trận tại Romania năm 2021 ảnh: lục quân mỹ

Trong đoạn video đăng trên X có tựa đề "Bộ có T cao", trong đó T là chữ viết tắt của testosterone (hormone sinh dục nam), Bộ trưởng Hegseth nói rằng ông đã cho phép triển khai chương trình kiểm tra testosterone ở binh sĩ nhằm đảm bảo "quân nhân có mức testosterone phù hợp để phát huy tối đa khả năng tác chiến".

Các đối tượng cần kiểm tra hằng năm là binh sĩ từ 30 tuổi trở lên, trong khi những người trẻ hơn có thể đăng ký nếu muốn. Những binh sĩ có nồng độ testosterone thấp sẽ được đề nghị tiến hành thực hiện liệu pháp thay thế testosterone trên cơ sở tự nguyện.

Đây là liệu pháp dùng hormone tổng hợp để bù đắp lượng testosterone bị thiếu hụt.

Sáng kiến trên được triển khai trong lúc những quan chức khác trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy việc mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp điều trị bằng testosterone.

"Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp cho các chiến binh sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới, và chương trình này thực hiện cam kết đó", ông Hegseth nói trong đoạn clip.

Việc sử dụng testosterone cho các mục đích không vì điều trị y tế, như tăng cơ bắp bằng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ, đang bị nghiêm cấm trong quân đội Mỹ.

Ông nhấn mạnh chương trình mới không nhằm mục đích tăng cơ bắp một cách nhân tạo, mà hướng đến chăm sóc sức khỏe lâu dài, đảm bảo quân nhân luôn duy trì thể trạng khỏe mạnh, khả năng phục hồi và năng lực thực hiện nhiệm vụ

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cùng ngày thông báo chương trình sàng lọc bắt buộc về testosterone sẽ có hiệu lực ngay tức khắc cho toàn bộ các quân nhân đang tại ngũ và lực lượng dự bị từ 30 tuổi trở lên.

Đài BBC dẫn lời bác sĩ Mohit Khera, người năm ngoái dẫn đầu hội đồng chuyên gia của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) về sàng lọc và sử dụng testosterone trong quân đội, cho rằng toàn bộ nam giới trên 30 tuổi nên được xét nghiệm.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng cần phải thận trọng khi tiến hành điều trị, và chỉ thực hiện khi xuất hiện những triệu chứng lâm sàng phù hợp.